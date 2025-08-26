Σε ανατιμήσεις ασφαλίστρων στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων προχωρούν το τελευταίο διάστημα οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Σύμφωνα με πηγές προερχόμενες από τα δίκτυα πωλήσεων οι αυξήσεις ασφαλίστρων φτάνουν έως και το 10% και σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζονται οριζόντια, δηλαδή στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών εταιρειών.

Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες επικοινωνούν στο δίκτυο πωλήσεων ανατιμήσεις που αφορούν επιμέρους ομάδες ασφαλισμένων, που έχουν να κάνουν είτε με υπερήλικες οδηγούς, είτε με νέους οδηγούς, είτε με κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες διαπιστώνεται υψηλή συχνότητα ζημιών.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρά τις ανατιμήσεις που αποτελούν αδιαμφισβήτητο γεγονός για τους συνεργάτες των ασφαλιστικών εταιρειών, η ΕΛΣΤΑΤ στα τελευταία της στοιχεία για την εξέλιξη του πληθωρισμού (Ιούλιος) εμφανίζει τον Δείκτη Τιμών Ασφαλίστρων Οχημάτων μειωμένο κατά περίπου 1% σε ετήσια βάση.