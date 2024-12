Αναβαθμίζονται οι ρόλοι δύο κορυφαίων στελεχών της AIG, των Κώστα Βούλγαρη και Αντώνη Παπαδόπουλο.

Ο Κώστας Βούλγαρης, από τη θέση του FI Underwriting Manager, MEDI Cluster, επιφορτίζεται με τα καθήκοντα του Head of Financial Lines for Greece and Cyprus and Deputy Head of Financial Lines for MEDI.

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος από τη θέση Head of Operations & Systems της AIG ανέλαβε Head of Operations για Ελλάδα και Κύπρο. Θα είναι υπεύθυνος για την ηγετική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, διασφαλίζοντας την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών και παράλληλα θα δημιουργεί συνέργειες στις δύο χώρες.

