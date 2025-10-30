Το Υπουργείο Υγείας εμφανίζεται έτοιμο να προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό άνοιγμα στη συνεργασία μεταξύ Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας.

Την είδηση αποκάλυψε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος που έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής.

Θέμα πολιτικής βούλησης

Σε ερώτηση του συντονιστή του συνεδρίου, κ. Αθανάσιου Λοπατατζίδη, για την ετοιμότητα του Δημοσίου να υπογράψει και να τηρήσει τέτοιες συμβάσεις, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, απάντησε, παραλληλίζοντας την κατάσταση με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων ότι “το να υπογράψει ένα δημόσιο νοσοκομείο με μια ασφαλιστική, είναι στην πραγματικότητα πιο εύκολο. Ο νόμος για τα απογευματινά χειρουργεία ψηφίστηκε το 2000· η σημερινή κυβέρνηση τον εφάρμοσε με συγκεκριμένο σχέδιο και πολιτική βούληση».

Ο διάλογος στο πάνελ -στο οποίο συμμετείχαν και οι κ.κ. Δημήτρης Βασιλειάδης, Partner, Advisory, PwC Greece, Πάνος Δημητρίου, CEO, Generali Hellas

Γιάννης Καντώρος, CEO, Interamerican Group, part of Achmea, Δημήτρης Μαζαράκης, CEO, Εθνική Ασφαλιστική –– κορυφώθηκε όταν ο Υφυπουργός ρωτήθηκε από τον κ. Πάνο Δημητρίου, αν το Υπουργείο είναι έτοιμο να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο «πακέτο» συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η απάντηση ήταν «Ναι».

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η συνεργασία των ασφαλιστικών εταιρειών με τα δημόσια νοσοκομεία έχει αποτελέσει μέχρι τώρα μία δύσκολη θεματική στην ατζέντα των δύο πλευρών, κυρίως λόγω των υποδομών και των ελλείψεων που καταγράφονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ωστόσο με δεδομένο το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει επιτελέσει στην υγεία η κυβέρνηση, φαίνεται πως “ανοίγει” ουσιαστικά ο δρόμος για να υπάρξει κινητικότητα και σε αυτό το πεδίο.