Κ. Βακίδης: Η Apeiron “πύλη” της Triglav στην Ελλάδα

Στην αντιπροσώπευση της Triglav στην Ελλάδα και τις παραμέτρους που οδήγησαν στην επιλογή της αναφέρεται ο Co-Founder της Apeiron Insurance Project, Κωνσταντίνος Βακίδης, σε συνέντευξή του στο ΑΜ. Όπως αναφέρει πρόκειται για μία εταιρεία με 1 δισ. ευρώ ασφάλιστρα, 35,6% μερίδιο στη Σλοβενία, περίπου 100 εκατ. κέρδη και 115 χρόνια ιστορίας. Το εγχείρημα στην Ελλάδα ξεκινά από το αυτοκίνητο, ωστόσο από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν προγράμματα ασφάλισης για την περιουσία, την αστική ευθύνη και τα σκάφη αναψυχής.

Η πρώτη πληροφορία που βλέπει ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα σας είναι ότι είστε η πρώτη εταιρεία Managing General Agents. Εξηγήστε μας καταρχήν τι είναι αυτό ακριβώς που κάνετε;

Πράγματι η Apeiron είναι η πρώτη εταιρεία MGA στην Ελλάδα. Βασικό μας αντικείμενο είναι η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και η προώθηση πρωτοποριακών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα MGA ξεκίνησαν από την Αμερική, όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες αντί να πάνε σε κάποιες πολιτείες που δεν γνώριζαν την αγορά να κάνουν εγκατάσταση (γραφεία, στελέχη, προσωπικό κ.λπ.) έβρισκαν ένα οργανωμένο γραφείο που είχε την τεχνογνωσία και του ανέθεταν όλες τις ασφαλιστικές εργασίες (ανάληψη κινδύνου, σχεδιασμό προγραμμάτων, αποζημιώσεις, δημιουργία δικτύων πωλήσεων κ.λπ.) τα οποία τους αντιπροσώπευαν αποκλειστικά. Αυτό κάναμε και εμείς με την Triglav. Έχοντας πολυετή εμπειρία σαν στελέχη πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών, αναζητήσαμε και βρήκαμε μία εταιρεία που να πληροί συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια που να αποτελούν εγγύηση για τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους.

Κύριε Βακίδη, αντιπροσωπεύετε την Triglav στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Γιατί επιλέξατε να συνεργαστείτε με τη συγκεκριμένη εταιρεία και βάσει ποιων παραμέτρων διασφαλίζονται οι πελάτες σας;

Θέσαμε εξαρχής τον πήχη ψηλά, όσον αφορά την εταιρεία που θέλουμε να συνεργαστούμε. Αναζητούσαμε έναν οργανισμό, με πολλά χρόνια παρουσίας στον ασφαλιστικό κλάδο, μια εταιρεία που να πρωταγωνιστεί στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και τέλος μια εταιρεία με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας. Η Triglav έχει όλα τα παραπάνω, έχει άδεια ασφαλιστικής εταιρείας από το 1900, στην αγορά που δραστηριοποιείται κατέχει κυρίαρχη θέση και έχει πολύ υψηλό δείκτη Solvency. Η Triglav είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Σλοβενίας με 28,3% μερίδιο αγοράς στο τέλος του 2017 και ο market leader στην περιοχή της Αδριατικής με 20%. Το 65% της Εταιρείας ελέγχεται από το κράτος. Ο Όμιλος έχει μερίδιο αγοράς 35,6% και παρουσία σε 6 χώρες μέσα από εξαγορές εταιρειών. Απασχολεί πάνω από 5.100 υπαλλήλους και το 2017 είχε 1 δισ. παραγωγή σε ασφάλιστρα. Επομένως είναι μία εταιρεία αρκετά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας μας. Για αυτούς τους προφανείς λόγους επιλέξαμε αυτήν τη συνεργασία. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι ο αντασφαλιστής πίσω από το project της Apeiron είναι η Munich Re.

Έχετε ξανασχοληθεί με την αντιπροσώπευση εταιρειών στο παρελθόν;

Όχι, μετά το μεταπτυχιακό μου στο Risk Management and Insur – ance πάντα ήμουν στέλεχος σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες, ελληνικές και πολυεθνικές. Θέλω να σας πω ότι ψάχναμε πάνω από δύο χρόνια και κάναμε πολλά ταξίδια για να επιλέξουμε ποια εταιρεία θα αντιπροσωπεύσουμε. Επισκεφθήκαμε πολλές χώρες και είδαμε αρκετές εταιρείες. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι επικεφαλής των εταιρειών λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα δεν ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποφασίσαμε ότι δεν έπρεπε να έρθουν συγκεκριμένες εταιρείες στην Ελλάδα. Είχαν άλλη οπτική από τη δική μας. Ένας μεγάλος παράγοντας που συνέβαλε στην επιλογή της Triglav, ήταν η επίσκεψή μας στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λουμπλιάνα. Όταν βλέπεις τις εγκαταστάσεις και συζητάς με τα στελέχη αντιλαμβάνεσαι και τη φιλοσοφία και την ποιότητα της εταιρείας. Οι Σλοβένοι είναι 2,1 εκατ., με αυξημένη ασφαλιστική συνείδηση, αφού στη χώρα δραστηριοποιούνται 18 εταιρείες με παραγωγή 2,3 δισ. και μέσο ασφάλιστρο σχεδόν 1.000 ευρώ, 4 στους 10 Σλοβένους ασφαλίζονται στην Triglav. Το 2017 ο Όμιλος είχε 84 εκατ. κέρδη και 1 δισ. ασφάλιστρα. Τέλος, η Εταιρεία είναι rated A από τους οίκους αξιολόγησης S&P και την AM Best.

Μας είπατε ότι το 65% ανήκει στο κράτος. Το υπόλοιπο ποσοστό ποιος το κατέχει;

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο με τη μετοχή της να διαπραγματεύεται περίπου στα 31 ευρώ. Μεγάλο μέρος του υπόλοιπου 35% των μετοχών το έχουν διάφορες τράπεζες από Αυστρία, Γερμανία, Κροατία –όπως η Addiko Bank d.d. η Unicredit Bank of Austria– και διάφορα Fund με μικρά ποσοστά –όπως Kuwait Investment Authority και The Bank of New York Mellon USA.

Ποια είναι η σύσταση του χαρτοφυλακίου της Triglav;

Το 65% είναι στις γενικές ασφάλειες, 23% στη ζωή και 12% στην υγεία. Από τις γενικές, το 28% είναι αυτοκίνητο και το 25% είναι περιουσία. Συνολικά στην περιουσία η παραγωγή φτάνει τα 250 εκατ., όσο σχεδόν ολόκληρη η ελληνική ασφαλιστική αγορά, που είναι κοντά στα 300 εκατ. Το Solvency για το 2016 ήταν στο 245%. Για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι η Triglav είναι αφενός μεγάλη εταιρεία το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παραγωγικοί περιορισμοί στη δική μας δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Πόσο είναι το χρονικό διάστημα που η Triglav δραστηριοποιείται στη χώρα μας και τι δίκτυο πλέον έχει; Ποιες ασφαλίσεις καλύπτει και πού σκοπεύετε να επεκταθείτε;

Η Apeiron ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος την Triglav ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της στις 15 Ιουνίου 2018. Μέσα στον πρώτο μήνα το δίκτυό μας αριθμεί 100 συνεργάτες και ο στόχος είναι να φτάσουμε τους 1.000 στο τέλος του 2019. Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε προγράμματα περιουσίας, αστικής ευθύνης και σκάφους. Επόμενο βήμα είναι να δούμε ποια προγράμματα της Triglav μπορούν να έρθουν στην ελληνική αγορά. Η Triglav έχει εκπληκτικά προγράμματα που δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι με την είσοδο της Εταιρείας στην Ελλάδα να μεγαλώσουμε την ασφαλιστική αγορά με νέα προϊόντα και να ανοιχτούμε σε αγορές που δεν έχει καμία συμμετοχή η αγορά μας.

Είναι ανταγωνιστικά τα ασφάλιστρα;

Εξαρτάται με ποιον τα συγκρίνουμε. Το τιμολόγιό μας είναι παραμετρικό με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, όταν συνυπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι τα ασφάλιστρα είναι πολύ καλά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι value for money τα προγράμματα της Εταιρείας μας.

Γιατί πιστεύετε είναι τόσο περιορισμένη η διείσδυση της ασφαλιστικής αγοράς;

Είναι μεγάλη συζήτηση. Ωστόσο ένας από τους βασικότερους λόγους είναι η συνεργασία κράτους και ιδιωτών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει ένας συγκερασμός του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην υγεία και τη σύνταξη και να δοθούν φορολογικά κίνητρα στους πολίτες. Στο εξωτερικό υπάρχουν παραδείγματα, όπως λόγου χάρη στην Ολλανδία, έτσι και εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα ελέγχου των ιδιωτών από το κράτος. Στην Ολλανδία μπορεί ο πολίτης να επιλέξει μεταξύ διαφόρων εταιρειών για την υγεία του, ταυτόχρονα όμως οι εταιρείες δεν μπορούν να βγάλουν κέρδος πάνω από ένα επίπεδο. Η γνώμη μου είναι ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι ο ασφαλιστής, μπορεί και πρέπει να είναι ο αυστηρός ελεγκτής του ιδιωτικού τομέα.

Συνεργάζεστε και με τη CNP;

Έχουμε στρατηγική συνεργασία με τη CNP ΖΩΗΣ στον κλάδο ζωής και υγείας. Μας παρέχει ένα αποκλειστικό πρόγραμμα υγείας το APEIRON HEALTH, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε και τα υπόλοιπα προγράμματα της Εταιρείας. Τα προγράμματα παρέχονται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Apeiron. Δεν είναι εύκολο να προωθήσεις προγράμματα υγείας σε πρακτορειακό δίκτυο για αυτό απλοποιήσαμε τη διαδικασία ανάληψης για τους συνεργάτες μας και πάνω στην πλατφόρμα μας ενσωματώσαμε web service που δίνει τη δυνατότητα στο συνεργάτη να τιμολογήσει και να δημιουργήσει αίτηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Εταιρεία. Αν και η συνεργασία αυτή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017 η παραγωγή πάει πολύ καλά.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing, Σεπτεμβριος 2018