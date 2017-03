Απαιτείται κοινή δέσμευση όλων στην αγορά για την αλλαγή νοοτροπίας

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Απασχόλησης διοργάνωσαν, στο American School of Classical Studies, συνέδριο με θέμα: “Human Capital, Employability, Competitiveness: A triple win from working together”. Στόχο του συνεδρίου αποτέλεσε η ανάδειξη και η προτροπή σε επιτυχημένα διεθνή εργαλεία και πολιτικές που θα αποτελέσουν εφαλτήριο για μία στροφή προς την ενίσχυση και αξιοποίηση των ταλέντων και της αμοιβαία ωφέλιμης σχέσης μεταξύ εργαζομένου και επιχείρησης προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το περιοδικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING και το Insurancedaily.gr ήταν χορηγοί επικοινωνίας,

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του αναφέρθηκε στα εμπόδια που ταλανίζουν την ιδιωτική οικονομία και τις επιχειρήσεις τονίζοντας ότι το Επιμελητήριο επιμένει ότι ο μοναδικός τρόπος εξόδου από την κρίση θα προέλθει από την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη δημιουργία πλούτου και νέων θέσεων απασχόλησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, με επάρκεια και διάθεση συνεργασίας, στηρίζουμε την προώθηση και υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που θα λειτουργεί με σταθερότητα, διαφάνεια και κανόνες δικαίου. Παράλληλα τόνισε: «Αντιλαμβανόμαστε την ανεργία σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας και έχουμε τη διάθεση να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες μας για να δημιουργήσουμε εργασιακές ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης». Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, δεν παρέλειψε επίσης να τονίσει την ιδιαίτερα επίκαιρη στιγμή που πραγματοποιήθηκε το συνέδριο καθώς είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμούς για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης που περιλαμβάνει και καυτά θέματα στα εργασιακά δηλώνοντας: «Η αξιολόγηση γίνεται ακόμη δυσκολότερη μετά την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ καθώς ανατρέπει τις θετικές εκτιμήσεις και αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης. Η υφεσιακή πορεία του ΑΕΠ το 2016 αποτυπώνει και την αρνητική πορεία της πραγματικής οικονομίας που δεν συμβαδίζει με τα πολιτικά θέλω της εικονικής πραγματικότητας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, κ. Βενετία Κουσία δήλωσε: «Είναι πολλές οι χώρες που καλούνται να αντιμετωπίσουν την διπλή πρόκληση να ανακάμψουν από την οικονομική ύφεση και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους νέο-εισερχόμενους. Για την Ελλάδα αυτή η πρόκληση είναι πραγματικά ηράκλειος άθλος όταν από τις 138 χώρες που περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση του διεθνούς δείκτη ανταγωνιστικότητας βρίσκεται στην 124η ως προς τη διατήρηση του ταλέντου της στη χώρα». Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη εμφανίζει σημάδια μείωσης της ανεργίας, έστω και με αργό ρυθμό. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανησυχία είναι η διαρθρωτική ανεργία, και αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή αλλά και συνάμα ένα εξαιρετικό στοίχημα σύμφωνα με την κ. Κουσία για την επιτυχή επιβίωσή μας ανάμεσα στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου ισότιμα. Επιπλέον έκανε έκκληση σε όλους τους παίκτες της αγοράς (πολιτικοί, επιχειρηματίες, δικαστές, ακαδημαϊκοί, συνδικαλιστές) να δεσμευτούν επί της ουσίας, ώστε να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Μια κοινή δέσμευση που θα επέτρεπε να υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις, να μετριέται το αποτέλεσμα τους και να τροποποιούνται αν δεν έφερναν αποτέλεσμα καλύτερο από την προηγούμενη κατάσταση.

Ο Gregory De Castro, Policy Assistant to the Director responsible for Skills, Directorate General for Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission επικεντρώθηκε στις βασικές ικανότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού αναφέροντας: «Με τις κατάλληλες δεξιότητες, οι άνθρωποι εξοπλίζονται για θέσεις εργασίας με καλές αποδοχές. Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, οι δεξιότητες σε ένα μεγάλο βαθμό θα καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα που θα οδηγεί στην καινοτομία. Οι δεξιότητες αποτελούν παράγοντα έλξης επενδύσεων και θεμέλιο λίθο στην δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης». Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κ. De Castro, 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, και ακόμη περισσότεροι έχουν έλλειψη αριθμητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, γεγονός που τους τοποθετεί στον κίνδυνο της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Περισσότεροι από τους μισούς μακροχρόνια ανέργους θεωρούνται ως εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων των δεξιοτήτων αποτελεί ένα έργο πολλαπλών χειρισμών το οποίο απαιτεί σημαντικές προσπάθειες πολιτικών και συστηματικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και στην αγορά εργασίας.

Ο Mark Keese, Head of the Skills & Employability Division in the Directorate for Employment, Labor & Social Affairs, OECD τόνισε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας απαιτούν μια ολοκληρωμένη πολιτική απάντηση η οποία θα δώσει ώθηση και θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και εκείνους που βρίσκονται στην αναζήτηση νέας εργασίας να απασχοληθούν στους νέους αναδυόμενους επαγγελματικούς κλάδους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των ισορροπημένων θεσμών της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων, την προστασία της απασχόλησης και των στρατηγικών ενεργοποίησης που ενθαρρύνουν την κινητικότητα, ενώ θα παρέχεται επαρκή ασφάλεια της απασχόλησης για τους εργαζόμενους». Ένα πλαίσιο για πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας θα αποτελέσουν το επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την απασχόληση του OECD όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθ. Μαρία Καραμεσίνη δήλωσε: «Ο ΟΑΕΔ βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης με στόχο να γίνει ένας σύγχρονος δημόσιος φορέας απασχόλησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης έχουν διαφορετικές δομές αλλά συγκλίνουν στους άξονες της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, της προώθησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και των πολιτικών ενεργοποίησης. Ο ΟΑΕΔ το 2016 βελτίωσε την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών, προχώρησε στην ενεργοποίηση των εργασιακών συμβούλων (ανέργων και εργοδοτών), προχώρησε σε δράσεις εξωστρέφειας (μονάδα μεγάλων εργοδοτών, στρατηγική προσέγγιση εργοδοτών), μέτρησης ικανοποίησης των πολιτών και εκπαίδευσης του προσωπικού του. Το 2017 ο Οργανισμός αυξάνει την αξιοπιστία του αλλάζοντας οργανωτικά, ακολουθώντας αποτελεσματικές πρακτικές στην εξυπηρέτηση των χρηστών του ενώ επανακαταρτίζει και εκπαιδεύει συνεχώς τους εργαζόμενους του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις».

Ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, N.Δ., τ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πριν την κρίση και ότι η ανεργία θα είχε ξεπεράσει το 30% εάν δεν είχαν προωθηθεί συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις τη διετία 2012-2014. Αναφέρθηκε επίσης στα χρόνια προβλήματα της αγοράς όπως η πολυνομία, υπουργικό βέτο στα σχέδια αναδιάρθρωσης μιας εταιρίας και τον συνδικαλιστικό νόμο. Αναφορικά με τον συνδικαλιστικό νόμο τόνισε: «Μέσα στην πορεία των ετών εξελίχθηκε σε ένα περιβάλλον με υπερβολικά προνόμια για λίγους συνδικαλιστές, οι οποίοι έκαναν κατάχρηση της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας με αποτέλεσμα αυτό να έχει επιπτώσεις στην οικονομία και στις επιχειρήσεις». Ο συνδικαλιστικός νόμος όπως ανέφερε πρέπει να γίνει πράξη και στη χώρα μας και χρειάζεται αλλαγή και εκσυγχρονισμό. Αναφορικά με την πολυνομία υπογράμμισε ότι χρειάζεται απλούστευση και ταυτόχρονα κωδικοποίηση προκειμένου οι νέοι επενδυτές να έχουν καθαρούς όρους για το πως λειτουργεί το εργατικό περιβάλλον στη χώρα μας. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στους μακροχρόνια άνεργους, οι οποίο αποτελούν το 72% των ανέργων στο σύνολο τους. Ένα ποσοστό το οποίο όταν θα έρθει η ανάπτυξη δεν θα μπορέσει να ενταχθεί λόγω της απουσίας από την αγορά και των νέων δεδομένων που θα υπάρχουν (ανάγκη για νέες δεξιότητες, νέες ειδικότητες που θα έχουν προκύψει). Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ανέφερε: «Η αγορά εργασίας της χώρας μας, πρέπει να γίνει μία σύγχρονη αγορά όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα θεσμικό και διαρθρωτικό πλαίσιο αλλαγών πρέπει να γίνει άμεσα, διότι όσο δεν λύνονται τα ζητήματα, όσο και να αυξάνονται οι φόροι, όσο και να αυξάνονται οι εισφορές της Κυβέρνησης, πάντα η παθογένεια αυτή θα μπλοκάρει τις αναπτυξιακές διαδικασίες και δεν θα αφήνει περιθώρια για δημιουργία επενδυτικού πλαισίου για την χώρα μας».

Η Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρ. Επίτροπος ΕΕ & πρ. Υπουργός, κ. Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε: «Υπάρχει σοβαρή ανάγκη εκσυγχρονισμού της σύνδεσης προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά εργασίας». Η ύφεση που ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ είναι πολύ κακός οιωνός για την έτσι και αλλιώς πολύ μεγάλη ανεργία ανέφερε χαρακτηριστικά και δεν παρέλειψε να σχολιάσει επίσης στην έρευνα της Endeavor Greece που παρουσιάζει αθροιστικά από το 2008 – 2016 τους Έλληνες του BrainDrain να έχουν παραγάγει περισσότερα από 50 δισ. ευρώ ΑΕΠ στις νέες πατρίδες τους. «Το ΔΙΚΤΥΟ www.todiktio.eu έχει καταθέσει σειρά προτάσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, κυρίως μέσω προσέλκυσης επενδύσεων, έρευνας και καινοτομίας» τόνισε εκφράζοντας την ανάγκη επιστροφής ανθρώπων με προσόντα αλλά και θετικές εμπειρίες άλλων χωρών.

Την ανάγκη ανάπτυξης των ΙΤ δεξιοτήτων ήδη από το Δημοτικό και την έλλειψη γυναικών στον κλάδο της Πληροφορικής τόνισε στην παρουσίασή της η Ελένη Τσιπά, PR& CSR Specialist GCMM cluster της Oracle Ελλάς, ενώ παρουσίασε τους τομείς της Πληροφορικής που θα προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας τα επόμενα 3 χρόνια και τις αντίστοιχες δεξιότητες που απαιτούνται.