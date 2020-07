Share on Facebook

H διαρκώς αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών φέρνει και τον ασφαλιστικό κλάδο αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, τις οποίες οι εταιρείες καλούνται να αξιοποιήσουν, ψηφιοποιώντας πολλές από τις λειτουργίες τους, ώστε να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών.

Ο Λάζαρος Τζανέτος, Head of Business Development της Apifon μας εξηγεί το business model τους και πως οι υπηρεσίες τους μπορούν να οφελήσουν τόσο τις Ασφαλιστικές Εταιρείες όσο και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Έτσι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον απλή επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τον κλάδο, για τη βελτιστοποίηση του κόστους και τις επενδύσεις σε σύγχρονες και καινοτόμες ιδέες.

Η πανδημία λειτούργησε άλλωστε ως «καταλύτης» αλλαγών και έκανε ξεκάθαρο ότι η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες στον ασφαλιστικό τομέα ήρθαν για να μείνουν και θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, ώστε να αποτελέσουν ευκαιρία για παροχή καλύτερων υπηρεσιών και προϊόντων στους καταναλωτές, καθώς και για μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν ολιστικές λύσεις επικοινωνίας με τους πελάτες τους, που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους, να ενδυναμώσουν τη στρατηγική τους επικοινωνία, να υιοθετήσουν μια πολυκαναλική προσέγγιση, και παράλληλα να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.

«Κλειδί» για τα όλα τα παραπάνω είναι η αυτοματοποίηση και η ανάπτυξη online συστημάτων εξυπηρέτησης των πελατών, ικανών να επιλύουν προβλήματα σε άμεσο χρόνο, να κοινοποιούν την πληροφορία εγκαίρως και, έτσι, να βελτιώνουν τους δείκτες ικανοποίησης των πελατών τους.

«Τα big data, οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση απαιτούν νέες προσεγγίσεις με ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τροφοδοτώντας αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για να προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες σε υποψήφιους πελάτες, την εξατομίκευση ασφαλίστρων και την υπενθύμιση και προτροπή για την τελική επιλογή των δικών μας προσφορών. Το χτίσιμο της εμπιστοσύνης χρειάζεται δουλειά, χρόνο και υπομονή. Και ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική η εμπιστοσύνη των πελατών, όσο σήμερα που η πανδημία του COVID-19 έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας. Μέσα στον αόρατο κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία μας, όλοι είναι σε μία επαγρύπνηση και σχετική ανησυχία» αναφέρει ο Λάζαρος Τζανέτος, Head of Business Development της Apifon.

Μέσα από την πλατφόρμα της Εταιρείας αναπτύσσονται λύσεις που «κουμπώνουν» στις ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, εξασφαλίζοντας από τη μία νέες δυνατότητες για τις εταιρείες και παράλληλα μεγαλύτερο engagement από την πλευρά των καταναλωτών, όπως σχολιάζει ο κ. Τζανέτος. Η Apifon με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 50% χρόνο με το χρόνο και με partners όπως IBM, Google, Salesforce, Singular Logic, Data Communication κ.ά. έχει καταφέρει να αφήσει το στίγμα της, με αιχμή την τεχνολογία.

Μόνο τα μηνύματα που στέλνονται μέσω της πλατφόρμας της μέσω SMS, Viber και Email για λογαριασμό των πελατών της αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. το 2020.

«Ο ασφαλιστικός κλάδος πέρασε το “σοκ” της πανδημίας, αλλά παράλληλα βρίσκεται και σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Oι επιχειρήσεις στη χώρα μας και ειδικότερα της ασφαλιστικής αγοράς, έχουν ψηφιοποιήσει πολλές από τις λειτουργίες τους και ήδη αξιοποιούν με επιτυχία τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Στην Apifon, αξιοποιώντας το “know-how” από συνεργασίες μας με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις που θα επιτρέψουν στις ασφαλιστικές να προχωρήσουν στο λεγόμενο “Digital Transformation” και παράλληλα αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της στρατηγικής επικοινωνίας, τόσο με τους ίδιους τους ασφαλιστές, όσο και με το πελατολόγιο της κάθε εταιρείας. Βοηθάμε παράλληλα Ασφαλιστική & Ασφαλιστή (broker) με Cross Sale ενέργειες, βελτιώνοντας το γενικότερο Customer Experience του τελικού πελάτη» αναφέρει σχετικά ο κ. Τζανέτος.

Ήδη στο portfolio της Apifon καταγράφονται συνεργασίες με εταιρείες όπως Eurolife FFH, Ευρωπαϊκή Πίστη, Anytime, NP Insurance, Mapfre Assistance, Euroins, Υδρόγειος κ.ά.

Τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία αφορούν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

την ενημέρωση για νέα ασφαλιστικά προγράμματα,

τη βελτίωση της επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της σχέσης μεταξύ της ασφαλιστικής και του ασφαλιστή,

την ανάλυση δεδομένων που επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν άμεσο feedback των ενεργειών τους από τους καταναλωτές,

την επικαιροποίηση των βάσεών τους, ώστε να αποφεύγουν περιττά κόστη σε αποστολές σε αριθμούς και email διευθύνσεις που δεν υπάρχουν, αλλά και

τη βελτίωση των ταμειακών τους ροών με δυνατότητα real time πληρωμών.

«Προσφέρουμε online/offline λύσεις μέσω Social Media, Tablets, Smartphones και άλλων μέσων ενδυναμώνοντας το management των εταιρειών, πάντα σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καθώς η τηλεργασία γίνεται η νέα κανονικότητα, η απότομη μετάβαση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία έφεραν τις ελληνικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους, ξαφνικά αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων τους και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Στην Apifon βασική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, κάτι που αποτελεί βασικό πυλώνα της αξιοπιστίας της πλατφόρμας μας, ώστε καθημερινά να κερδίζουμε το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πελατών μας» τονίζει ο Λάζαρος Τζανέτος.

Η Apifon ειδικεύεται στο multichannel messaging, με τεχνολογίες που φιλοξενούνται σε υποδομές cloud, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τους πελάτες τους μέσω μηνυμάτων SMS. Στην πορεία πρόσθεσε νέα κανάλια επικοινωνίας όπως το email marketing, τις landing pages και το messaging μέσω chat apps.

Mε γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μαδρίτη και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις σε project όπως το «Prime-Predictive personalization of conversational customer communications with data protection by design», για το οποίο απέσπασε την πρώτη θέση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Web Intelligence 2019, βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης σε νέες αγορές διεθνώς, καθώς η πλατφόρμα και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι παγκόσμια ανταγωνιστικές.

Για την ασφαλιστική αγορά, στόχος, όπως αναφέρει ο Head of Business Development της Apifon, είναι η διεύρυνση των συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες και brokers, η παροχή adhoc υπηρεσιών που αυξάνουν την πιστότητα και την ικανοποίηση των καταναλωτών και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων ειδικά στον τομέα της direct επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων.

«Η καινοτομία είναι στο DNA της Apifon από την πρώτη μέρα λειτουργίας της. Σήμερα στον ασφαλιστικό κλάδο αλλά και ευρύτερα οι προκλήσεις είναι μεγάλες και συνεχείς. Οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία για να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους, να μειώσουν τα κόστη τους, να γίνουν πιο ευέλικτες και να δηλώσουν παρών στη νέα ψηφιακή εποχή. Στην Apifon γνωρίζουμε τι θα πει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή και στεκόμαστε στο πλευρό των πελατών μας παρέχοντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας» καταλήγει ο Λάζαρος Τζανέτος.