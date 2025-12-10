Η καρδιά της ευρωπαϊκής οφθαλμολογίας χτύπησε φέτος στη Φλωρεντία, όπου το διεθνές συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς “Floretina 2025”, στις 4 Δεκεμβρίου, συγκέντρωσε τους πιο διακεκριμένους οφθαλμιάτρους χειρουργούς αμφιβληστροειδούς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον υψηλής εξειδίκευσης, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική ξεχώρισε, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με ζωντανές μεταδόσεις χειρουργικών επεμβάσεων που παρακολούθησαν εκατοντάδες ειδικοί χειρουργοί οφθαλμίατροι.

Live εικόνες χειρουργείου από την Αθήνα στην Ιταλία

Οι χειρουργικές αίθουσες της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής μετατράπηκαν σε τηλεοπτικό στούντιο υψηλής ιατρικής τεχνολογίας. Σε απευθείας σύνδεση με το συνεδριακό κέντρο της Φλωρεντίας, πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις υαλοειδεκτομής που τράβηξαν την προσοχή του διεθνούς ακροατηρίου.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές ήταν η επέμβαση για ρηγματογενή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, με τον χειρουργό οφθαλμίατρο Στράτο Γκοτζαρίδη να εξηγεί τεχνικές λεπτομέρειες ενώ χειρουργούσε, και τους συνέδρους να παρακολουθούν την πορεία της επέμβασης σε real-time προβολή.

Θεσμός για εμάς η συμμετοχή στο Floretina

Ο Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, Αντώνης Γερονικολάου, τόνισε ότι «η παρουσία μας στο συνέδριο Floretina δεν είναι απλώς μια συμμετοχή, αλλά μια διαρκής δέσμευση. Αποτελεί πλέον θεσμό για εμάς και είναι τιμή μας να εκπροσωπούμε την Ελλάδα σε ένα από τα πιο καταξιωμένα συνέδρια χειρουργικής αμφιβληστροειδούς. Η Κλινική μας θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογία και στην εξειδίκευση».

Η τεχνολογία της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής στο προσκήνιο

Το οφθαλμολογικό τμήμα της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής διαθέτει εξοπλισμό που συναντάται σε μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα:

τελευταίας γενιάς μηχανήματα φακοθρυψίας χειρουργικής καταρράκτη

υπερσύγχρονα μικροσκόπια οφθαλμικής χειρουργικής

εξειδικευμένα συστήματα για επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς

έμπειρη χειρουργική ομάδα έτοιμη για σύνθετα περιστατικά

Η Ελλάδα παρούσα στη διεθνή ιατρική σκηνή

Η συμμετοχή της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής στο “Floretina 2025” αποτελεί ισχυρή υπενθύμιση ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρικά κέντρα με διεθνή προσανατολισμό, εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

Με τα live χειρουργεία, την επιστημονική συμβολή και την τεχνική αρτιότητα, η ελληνική χειρουργική οφθαλμολογία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του είδους.

Λίγα λόγια για την υαλοειδεκτομή

Η υαλοειδεκτομή, μια από τις πιο απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις της οφθαλμολογίας, εφαρμόζεται όταν το υαλοειδές –η διαφανής γέλη του οφθαλμού– εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του αμφιβληστροειδούς.

Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπως:

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

αιμορραγία του υαλοειδούς

αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

οπή ωχράς κηλίδας

μεμβράνες που προκαλούν θολή όραση

τραύματα ή λοιμώξεις του οφθαλμού

Με λεπτομερείς μικροκινήσεις και εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας, ο χειρουργός οφθαλμίατρος απομακρύνει ή αποκαθιστά στοιχεία που εμποδίζουν την όραση, δίνοντας στον ασθενή τη δυνατότητα για σημαντική βελτίωση.