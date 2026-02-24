Η Απόλλων ΑΕ, μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, μια εταιρεία αναγνωρισμένη για τη θεσμική της αξιοπιστία και τη μακρόχρονη εμπειρία και η DIN AGENTS, η εταιρεία διαμεσολάβησης που αριθμεί περισσότερους από 500 δυναμικούς συνεργάτες, ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα με χαρτοφυλάκιο άνω των €50 εκατ.

Η συγκεκριμένη συνεργασία στόχο έχει τη δημιουργία ενός σύγχρονου Hub Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. Η σταθερή ανάπτυξη και η ευελιξία της DIN AGENTS συναντούν την τεχνογνωσία και τις στιβαρές υποδομές της Απόλλων ΑΕ, με την εγγύηση και την αξιοπιστία του ιστορικού Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Το κοινό όραμα βρίσκεται στη δημιουργία ενός οργανισμού που ηγείται των εξελίξεων προσφέροντας στους συνεργάτες πρόσβαση σε αγορές με προοπτική και σε εργαλεία επόμενης γενιάς. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου-πρότυπου, με νέα σημεία παρουσίας σε κομβικές πόλεις της περιφέρειας και περαιτέρω ενίσχυση του αποτυπώματος στην Αττική.

Με αθροιστική παραγωγή που ξεπερνά τα €50 εκατ., η Απόλλων ΑΕ, μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η DIN Agents κάνουν ένα κοινό βήμα επαναπροσδιορίζοντας τη σύγχρονη διαμεσολάβηση.

Κοινή δήλωση Διοίκησης: «Η συμπόρευση της Απόλλων ΑΕ, του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της DIN AGENTS δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση, είναι μια δήλωση εξωστρέφειας. Με κοινές αξίες χτίζουμε έναν οργανισμό που τον χαρακτηρίζουν η οικονομική ευρωστία, η προηγμένη τεχνολογικά λειτουργία και το ξεκάθαρο πλάνο για την επόμενη μέρα.

Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε το ιδανικό περιβάλλον για τον σύγχρονο επαγγελματία, μεγιστοποιώντας την αξία του δικτύου μας. Με οδηγό τις αρχές του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ανεβάζουμε ταχύτητα και θέτουμε νέα πρότυπα αξιοπιστίας και καινοτομίας. Αυτή η συμμαχία είναι η δική μας δέσμευση στο μέλλον: Επενδύουμε, Εξελισσόμαστε και Πρωταγωνιστούμε».