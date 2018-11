Απόλλων: Στρατηγικό πλάνο με έμφαση στους Επιχειρηματικούς Κινδύνους, τον κλάδο Ζωής και τους Συνεργάτες

Το στρατηγικό της πλάνο με ορίζοντα διετίας πραγματοποίησε η Απόλλων Μεσιτική, την 31/10/2018 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πειραιά , σχεδιάζοντας μέσα στο επόμενο διάστημα κινήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της, τη στήριξη των συνεργατών της, την επέκταση του μοντέλου Inhouse Brokers και inhouse Agency και την επένδυση σε τεχνολογικά εργαλεία και εξειδικευμένες ασφαλίσεις.

Με διεργασίες και συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων της διοίκησης, του κ. Γ. Βαρόπουλου, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και της κας Σ. Σικοτάκη, Γενικής Διευθύντριας, καθώς και των επικεφαλής των κλάδων ζωής και non motor, κ.κ. Κ. Καρούση, Ν. Κανδύλη, και τον επικεφαλή του δικτύου, κ. Ι. Κακαβελάκη οριστικοποιήθηκε η στόχευση της εταιρείας.

Μιλώντας σχετικά ο κ. Γ. Βαρόπουλος ανέφερε ότι “η Απόλλων Μεσιτική αναπτύσσεται πολυπρισματικά και σε υγιή βάση. Επενδύουμε στους συνεργάτες μας, θέλουμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τις εργασίες μας στις γενικές ασφαλίσεις πέραν του κλάδου του αυτοκινήτου και ενισχύουμε με πόρους και προσωπική ενέργεια τις δομές τύπου agency στον κλάδο ζωής. Οι επιλογές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα -έχοντας την κουλτούρα χάραξης συλλογικής πολιτικής, από την άποψη ότι ακούμε το μήνυμα που μας μεταφέρουν οι διευθυντές των κλάδων αλλά και οι άνθρωποι του δικτύου, μας έχουν επιβεβαιώσει ως προς το αποτέλεσμά τους”.

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια κα Σ. Σικοτάκη δήλωσε πως “η Αγορά βρίσκεται σε μία συνεχή εξέλιξη και το ίδιο κάνουμε και εμείς. Σκεφτόμαστε και πράττουμε out of the box, επαναδιαμορφώνουμε την στρατηγική μας προσμετρώντας νέους παράγοντες. Δομούμε το δίκτυό μας με βάση τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και στηρίζουμε τους ανθρώπους μας. Ταυτόχρονα υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και εξοικειώνουμε και τους συνεργάτες μας σε αυτές. Για κάθε τι που κάνουμε εκπονείται στρατηγική και ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα.”