Η διαχείριση ζημιών αποτελεί κύριο έργο και καθημερινότητα για την εταιρεία μας. Η κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023, ωστόσο, ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά, αφού o αριθμός των περιστατικών και η έκταση των ζημιών ήταν πρωτοφανείς.

των Μαριλένα & Κωνσταντίνο Σουρίκα, Ασφαλιστική Εγγύηση, Μεσίτης Ασφαλίσεων (Αναδημοσίευση από τον ΟΔΗΓΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που κυκλοφόρησε στις 24/11/2024)

Επισκεφτήκαμε τη Θεσσαλία και βιώσαμε από κοντά τις καταστροφές: πεδιάδες που είχαν μετατραπεί σε λίμνες, σπίτια και επιχειρήσεις βουτηγμένα στη λάσπη, φωτοβολταϊκά πάρκα κατεστραμμένα. Ήταν αποκαρδιωτικό να αντικρίζουμε ανθρώπους να αγωνίζονται να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί και επιχειρήσεις να προσπαθούν να επαναλειτουργήσουν υπό συνθήκες μεγάλης δυσκολίας.

Σε αυτή την έκτακτη κατάσταση, οι ασφαλιστικές εταιρείες στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Απέδειξαν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά τους και τίμησαν τη συμφωνία τους ότι θα συνδράμουν την ώρα της ζημίας. Παρά την καθολικά δύσκολη συγκυρία, ανταποκρίθηκαν με ταχύτητα και έδειξαν έμπρακτα ότι είναι παρούσες, με καλή πρόθεση, ουσιαστικό επαγγελματισμό, αλλά και με σημαντική οικονομική ρευστότητα για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποζημίωση της εταιρείας Exalco SA, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές στο εργοστάσιό της στη Λάρισα.

Μαριλένα & Κωνσταντίνος Σουρίκα,

Σε λιγότερο από τρεις μήνες, με την άριστη συνεργασία όλων –του πελάτη μας, της ηγέτιδας του συνασφαλιστικού σχήματος Generali Hellas, των λοιπών συνασφαλιστριών εταιρειών Eurolife FFH, Interamerican, Groupama, Εθνική Ασφαλιστική και των πραγματογνωμόνων και όλης της ομάδας της Ασφαλιστικής Εγγύησης– συμφωνήσαμε μια σημαντικής έκτασης ζημία, με καλή διάθεση, δομημένα, συντονισμένα και δίκαια – σαν ένα text book case.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν στην Exalco SA προκαταβολή ύψους 2.000.000 ευρώ εντός ενός μηνός και η ζημία διακανονίστηκε στο ποσό των 6.600.000 ευρώ στις αρχές Δεκεμβρίου, εντός τριών μηνών από την κακοκαιρία. Η αμεσότατη αυτή συμφωνία απέδειξε ότι η ασφάλιση δεν είναι απλώς μία επιπλέον δαπάνη, αλλά η εγγύηση που χρειάζεται κάθε επιχείρηση για την επόμενη μέρα. Είμαστε πολύ περήφανοι, διότι πετύχαμε για μία ακόμα φορά τον στόχο μας, δηλαδή τη γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση του πελάτη μας. Όλη η ομάδα μας λειτούργησε με τη φιλοσοφία που περιγράφει το μότο της εταιρείας μας «Customer Service is not a department, it’s an attitude!» και στην κρίσιμη στιγμή, τόσο εμείς όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες, τηρήσαμε την υπόσχεση που δίνουμε στην Exalco τα τελευταία 25 χρόνια που μετράει η συνεργασία μας. Όταν ξεκινούσαμε την πορεία μας στον ασφαλιστικό χώρο, πριν από 30 χρόνια, ο πατέρας μας έλεγε ότι «σε καιρό ειρήνης το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης είναι στην ατζέντα ενός επιχειρηματία περίπου στη θέση 90 από τα 100 θέματα που έχει να διαχειριστεί.

Όταν, όμως, επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, τότε ξαφνικά ο ασφαλιστής γίνεται πρώτη προτεραιότητα και η ασφαλιστική κάλυψη ανεβαίνει στις πρώτες θέσεις του ενδιαφέροντος». Και τότε, στις «δύσκολες ώρες», όλοι αναζητούν την καθοδήγηση και την υποστήριξη από καταρτισμένους επαγγελματίες. Η ανάλυση των κινδύνων, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ο σωστός σχεδιασμός και η επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, καθώς και για την επιτυχή εξέλιξη της αποζημίωσης. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως συμβούλων των ασφαλισμένων μας: η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν (Risk Management) και των ζημιών που προκύπτουν (Claims Management). Η κακοκαιρία Daniel μας υπενθύμισε τη σημασία της προνοητικότητας και της προστασίας που προσφέρει η ασφάλιση. Σε μια εποχή αυξημένων κινδύνων, όπου η κλιματική αλλαγή κάνει τις φυσικές καταστροφές πιο συχνές και πιο έντονες, με θέμα χρόνου το πότε θα επέλθει η ζημιά, η ασφάλιση παραμένει η πιο αξιόπιστη λύση για τη διαχείριση του ρίσκου. Εμείς, στην Ασφαλιστική Εγγύηση Μεσίτες Ασφαλίσεων, παραμένουμε σταθερά δίπλα στους πελάτες μας, προσφέροντας υποστήριξη με εξειδίκευση, αφοσίωση και υπευθυνότητα. Σε κάθε δυσκολία είμαστε εδώ, για να διασφαλίσουμε πως η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα ελπίδας και ανοικοδόμησης.

ΥΓ: Παρακολουθώντας τις συνομιλίες στη Θεσσαλία, η ερώτηση που ακολουθούσε το «Είστε καλά;» ήταν πάντα «Είστε ασφαλισμένοι;». Ας ευχηθούμε πως αυτή η ερώτηση στο μέλλον θα είναι περιττή, καθώς όλοι θα είναι έτοιμοι για το απρόβλεπτο.