Με αφορμή τον σημερινό σεισμό στην Εύβοια που στην Αττική τον νιώσαμε αισθητά, θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι ζούμε σε μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η Ελλάδα ανήκει στις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει μικρούς ή μεγαλύτερους σεισμούς στη διάρκεια της ζωής μας. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και καθημερινός, η ασφάλιση σεισμού εξακολουθεί να μην είναι διαδεδομένη όσο θα έπρεπε.

Αξίζει λοιπόν να δούμε γιατί η κάλυψη αυτή είναι σημαντική και πώς μπορεί να μας προστατεύσει.

της Κατερίνας Χαραλαμπίδου*

Τι καλύπτει η ασφάλιση σεισμού;

Η ασφάλιση σεισμού αφορά την αποκατάσταση ζημιών που θα προκληθούν στην κατοικία μας από σεισμική δόνηση ή/και από πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας του σεισμού.

Συγκεκριμένα, ένα συμβόλαιο σεισμού μπορεί να καλύψει:

Ζημιές στη δομή του κτιρίου (τοίχοι, θεμέλια, στέγη).

Ζημιές σε μόνιμες εγκαταστάσεις (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά).

Ζημιές στο περιεχόμενο της κατοικίας (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έξοδα προσωρινής διαμονής αν το σπίτι κριθεί ακατάλληλο για χρήση.

Γιατί είναι απαραίτητη;

Ο σεισμός είναι απρόβλεπτος. Δεν μπορούμε να τον αποτρέψουμε ούτε να τον προγραμματίσουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε. Η κρατική αποζημίωση είναι περιορισμένη. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, το κράτος μπορεί να παρέχει κάποια στήριξη, αλλά αυτή σπάνια καλύπτει το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς. Υποχρεωτικότητα για ακίνητα μεγάλης αξίας. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για κατοικίες με ασφαλιζόμενη αξία άνω των 500.000 €, η ασφάλιση σεισμού είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ακίνητα αυτά εξαιρούνται από την κρατική αρωγή. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να υπολογίζουν σε κρατική βοήθεια σε περίπτωση ζημιάς. Το κόστος επισκευής είναι τεράστιο. Ακόμα και ένας μέτριος σεισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Προστατεύουμε την επένδυσή μας. Για τους περισσότερους από εμάς, η κατοικία μας είναι η μεγαλύτερη περιουσιακή μας αξία. Είναι λογικό να θέλουμε να τη διαφυλάξουμε.

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος της ασφάλισης σεισμού υπολογίζεται με βάση:

Την αξία της κατοικίας.

Την περιοχή (σεισμικότητα).

Το έτος κατασκευής και τον κανονισμό δόμησης που ίσχυε.

Παρότι πολλοί θεωρούν την ασφάλιση σεισμού ακριβή, στην πραγματικότητα το κόστος της είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το ύψος της ζημιάς που μπορεί να προκύψει. Ένα μικρό ετήσιο ασφάλιστρο μπορεί να μας γλιτώσει από τεράστια οικονομική καταστροφή.

Παραδείγματα από την πράξη

Σεισμός στην Αθήνα το 1999: Χιλιάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, πολλές από τις οποίες έμειναν ακατοίκητες. Οι ιδιοκτήτες που δεν είχαν κάλυψη, βρέθηκαν αντιμέτωποι με δάνεια και χρόνια οικονομικής επιβάρυνσης.

Σεισμός στην Κεφαλονιά το 2014: Πολλά σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα. Όσοι είχαν ασφαλιστική κάλυψη, μπόρεσαν να επισκευάσουν ή να αποζημιωθούν χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά.

Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο συμβόλαιο;

Συζητάμε με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο. Εξετάζουμε μαζί την πραγματική αξία της κατοικίας μας και καθορίζουμε το σωστό ασφαλιστικό κεφάλαιο.

Εξετάζουμε μαζί την πραγματική αξία της κατοικίας μας και καθορίζουμε το σωστό ασφαλιστικό κεφάλαιο. Προσέχουμε τις εξαιρέσεις. Κάθε συμβόλαιο μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους (π.χ. απαλλαγές, ποσοστά συμμετοχής).

Κάθε συμβόλαιο μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους (π.χ. απαλλαγές, ποσοστά συμμετοχής). Συγκρίνουμε λύσεις. Δεν μένουμε μόνο στο κόστος. Σημασία έχει η σχέση τιμής – κάλυψης.

Η ουσία

Ο σεισμός είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Μπορούμε όμως να την αντιμετωπίσουμε με προνοητικότητα. Η ασφάλιση σεισμού για την κατοικία μας δεν είναι πολυτέλεια· είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην οικογένειά μας, την περιουσία μας και την ηρεμία μας.

Μιλάμε ασφαλιστικά, επιλέγουμε σωστά!»

*Η Κατερίνα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Αποφοίτησε το 2003 από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Άριστα. Κατέχει άδεια ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997, καθώς και πιστοποίηση (Δ) Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση. Με διευρυμένη πρόσβαση και άριστη συνεργασία με όλη την ασφαλιστική αγορά δημιούργησε την wedo.insure και μαζί με την άρτια εκπαιδευμένη ομάδα της διαχειρίζονται τις ανησυχίες των πελατών και προστατεύουν τα όνειρά τους. Άλλωστε στόχος της ιδίας είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα τους σε κάθε τους βήμα, ως ένας πολύτιμος σύμμαχος και συνοδοιπόρος. Πιστεύει ότι το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Δείτε εδώ πληροφορίες για τις σπουδές και την επαγγελματική της πορεία.