Ασφαλισμένο ήταν το εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα, στην Εθνική Οδό Τρικάλων–Καρδίτσας, το οποίο κάηκε ολοσχερώς έπειτα από μεγάλη έκρηξη και ισχυρή φωτιά που ξέσπασε χτες τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το η έκρηξη φέρεται να προκάλεσε κατάρρευση μέρους της στέγης και ακολούθησε η επέκταση της φωτιάς. Το εργοστάσιο, βάσει πηγών του insurancedaily.gr, είναι ασφαλισμένο σε συνασφαλιστικό σχήμα με επικεφαλής της κάλυψης την Generali (40%) και τις εταιρείες Εθνική Ασφαλιστική (30%), ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική (25%) και Ιντερσαλόνικα (5%), ενώ τη διαμεσολάβηση έχει κάνει η εταιρεία PENCO.

Στο σημείο επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες με πολλά οχήματα. Δυστυχώς, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι ανασύρθηκαν νεκρές τέσσερις εργαζόμενες.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».