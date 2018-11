Η AXA εγκαινίασε τα νέα – έξυπνα γραφεία της

Στο πλαίσο της εβδομάδας “we care for you” που καθιέρωσε από πέρυσι η ΑΧΑ Ασφαλιστική για τους εργαζόμενους της – η διοίκηση της Εταιρείας εγκαινίασε τα νέα ανακαινισμένα της γραφεία παρουσία τόσο του CFO SDO EMEA, Wilm Langenbach, όσο και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών συνεργατών της, του προσωπικού της και δημοσιογράφων.

Η λογική των νέων γραφείων απλή, φιλική προς τον εργαζόμενο και φυσικά… smart. Από το γραφείο του CEO κ. Μοάτσου μέχρι την είσοδο, κυριαρχεί μια minimal open space λογική όπου όλοι οι εργαζόμενοι μοιράζονται όλους τους χώρους του κτηρίου. Τα διοικητικά στελέχη δεν έχουν δικά τους – κλειστά – γραφεία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να δουλέψουν και από το σπίτι μια φορά την εβδομάδα ενώ στο νέο concept υπάρχει και ελευθερία εργασίας σε όποιο γραφείο και οθόνη επιθυμούν μιας και πλέον ο κάθε υπάλληλος έχει το δικό του laptop και ηχεία για να εργαστεί όπου εκείνος επιθυμεί ή εμπνέεται περισσότερο.

Στα νέα γραφεία οι συνεργάτες και το προσωπικό έχουν την ευκαιρία να εργαστούν συγκεντρωμένοι σε ένα από τα quite rooms που υπάρχουν σε όλους τους ορόφους. Να κάνουν brainstorming σε ένα από τα meeting rooms ή ακόμα και να μιλήσουν στο κινητό with privacy σε ένα από τα phone booths. Στο ίδιο concept στα νέα γραφεία υπάρχει επίσης βιβλιοθήκη όπου κανείς μπορεί να διαβάσει σπάνια χειρόγραφα βασισμένα στην ιστορία της Ασφαλιστικής Αγοράς – όπως για παράδειγμα τα πρώτα 200 συμβόλαια της τότε Εμπορικής Ασφαλιστικής – αλλά και να ενημερωθεί από σχετικά βιβλία του κλάδου.

Στην παρουσίαση των νέων γραφείων ο Ερρίκος Μοάτσος, Διεθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε μεταξύ άλλων:

“Η ανακαίνιση των γραφείων μας είναι ένας ακόμη σταθμός σε ένα μακροχρόνιο σχέδιο που έχουμε. Πρώτος σταθμός ήταν η αναγνώρισή μας ως the best workplace envrionment στην Ελλάδα. Τα νέα μας γραφεία είναι από τους πιο σύγχρονους εργασιακούς χώρους στη χώρα μας. Open space & free sitting μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να γνωριστούμε με συνεργάτες που παλιότερα δεν είχαμε την ευκαιρία. Επίσης, με το πρόγραμμα am actualy home ένα 20% της εργασίας μπορεί να γίνει και από το σπίτι. Ένα σχέδιο που εμπνεύστηκε και ηγήθηκε η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας μας κ. Άννα Μανιάτη”.

Με τη σειρά του ο κ.Langenbach συνεχάρη τα μέλη της AXA Ελλάδος για την ανακαίνιση των γραφείων τους, η οποία έγινε παράλληλα με τις καθημερινές υποχρεώσεις ολόκληρου του προσωπικού σε διάστημα 3 μηνών. Ευχήθηκε αυτή η ανακαίνιση να εμπνεύσει ακόμα περισσότερο το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα (η AXA Ελλάδος παρουσίασε μια αύξηση της τάξεως του 5% την περασμένη χρονιά) και ζήτησε από όλους να εκμεταλλευτούν αυτή την υπέροχη ευκαιρία των νέων γραφείων. Μια λογική που έχει υιοθετήσει και ο ίδιος μιας ούτε εκείνος έχει προσωπικό γραφείο και προτιμά να δουλεύει συλλογικά με τους συνεργάτες του.