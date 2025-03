Share on Facebook

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της ΕΑΕΕ στις 16:00 στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος Ωδείο Αθηνών Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75 Αθήνα.

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν οι:

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος

Mirenchu del Valle Schaan, President of the Spanish Association of Insurers (UNESPA)

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ



Συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη