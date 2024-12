Το διεθνούς φήμης περιοδικό OMEGA (Elsevier), από τα δέκα καλύτερα στον κόσμο στον χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας και του Management Science, βράβευσε το άρθρο: Assessing the performance of banks through an improved sigma- mumulticriteria analysis approach των Καθηγητών:

Silvia Angilella (University of Catania)

Michalis Doumpos (ΠολυτεχνείοΚρήτης)

Maria Rosaria Pappalardo (University of Catania)

Constantin Zopounidis (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Το άρθρο αφορά την εφαρμογή μιας νέας πολυκριτήριας μεθόδου στην εκτίμηση των επιδόσεων των τραπεζών.

Το περιοδικό OMEGA έχει Impact Factor 6,7 και Citescore 13,8.