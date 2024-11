Η Carglass® συμμετείχε στο τριήμερο Business Boost, το οποίο διοργανώθηκε από την Bosch, στη Στουτγκάρδη. Στο σημαντικό αυτό γεγονός, κορυφαίοι ειδικοί του κλάδου από όλο τον κόσμο παρουσίασαν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις διαδικασίες παραμετροποίησης για τα συστήματα ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Στόχος της συμμετοχής της Carglass® ήταν η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας της πάνω στις νέες τεχνολογίες και τις παραμετροποιήσεις των συστημάτων ADAS, καθώς και η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεών της με διεθνείς στρατηγικούς συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια του event, πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα workshops, με έμφαση στις δυνατότητες των συστημάτων ADAS και στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε καινοτόμες μεθόδους διαχείρισης και παραμετροποίησης. Οι εκπρόσωποι της Carglass® απέκτησαν ουσιαστική γνώση για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα πιο πρόσφατα μοντέλα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καλιμπραρίσματος έως και τριών καμερών

στο ίδιο όχημα.

Από το 2014, η Carglass® επενδύει σε εργαλεία και εξοπλισμό για την παραμετροποίηση καμερών ADAS, ενώ το 2020 πιστοποιήθηκε από το Institute of the Motor Industry για την ποιότητα της μεθόδου της. Οι τεχνικοί της Carglass® εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται συνεχώς σύμφωνα με τις διαδικασίες του IMI, ακολουθώντας το Belron® Way of Fitting (BWoF), διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα στην επισκευή.

Η συνεργασία της Carglass® με την Bosch ενισχύει τη δυνατότητά της να παρέχει πρωτοποριακή τεχνογνωσία για τις ανάγκες των πελατών, συμβάλλοντας στην ασφαλή επαναφορά των οχημάτων στην αρχική τους κατάσταση.

Παραμένοντας αφοσιωμένη στον Σκοπό της, να κάνει την Διαφορά δίνοντας λύσεις στα προβλήματα των Ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον, η Carglass® συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογία με γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών και των συνεπιβατών, παραμένοντας η “φυσική επιλογή” στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων οχημάτων και στην παραμετροποίηση κάμερας ADAS.