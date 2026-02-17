Στο επετειακό έτος συμπλήρωσης 25 ετών παρουσίας στην ελληνική αγορά, με κεντρικό άξονα τα «25 Χρόνια Καινοτομίας για την Ασφάλειά σας», η Carglass® ανακοινώνει ένα ακόμη σημαντικό επιχειρησιακό ορόσημο: περισσότερες από 1.200.000 αντικαταστάσεις κρυστάλλων οχημάτων από το 2001 έως σήμερα.



Το μέγεθος αυτό αποτυπώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες leasing στις υπηρεσίες και στις διαδικασίες ποιότητας της Carglass®. Παράλληλα, αντανακλά τη σταθερή επιλογή δεκάδων χιλιάδων αυτοκινητιστών ετησίως, οι οποίοι εξυπηρετούνται μέσω των συνεργασιών αυτών με στόχο την άμεση και ασφαλή αποκατάσταση των οχημάτων τους.

Κάθε αντικατάσταση κρυστάλλου ενσωματώνει την τεχνογνωσία 25 ετών, την εξειδίκευση πιστοποιημένων τεχνικών με διεθνή πιστοποίηση IMI (Institute of the Motor Industry) και την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας. Η Carglass® αξιοποιεί αποκλειστικά πατενταρισμένα εργαλεία και εξειδικευμένες μεθόδους εργασίας, διασφαλίζοντας ακρίβεια εφαρμογής, προστασία του οχήματος και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.



Οι διαδικασίες της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα του Ομίλου Belron® Group και τη μεθοδολογία Belron® Way of Fitting, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εταιρικούς της πελάτες.

Το ορόσημο των 1.200.000 αντικαταστάσεων επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Carglass® για συνεχή επένδυση σε τεχνολογία, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των οδηγών και την παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών λύσεων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες leasing.



Στα 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η Carglass® συνεχίζει με σταθερό προσανατολισμό στην επιχειρησιακή αριστεία, διαμορφώνοντας υψηλά πρότυπα στον κλάδο επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων και παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, δημιουργώντας διαχρονική αξία για συνεργάτες, πελάτες και αυτοκινητιστές.