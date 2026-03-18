Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η επόμενη πενταετία θα διαμορφωθεί από τη ραγδαία ψηφιοποίηση, την αυξανόμενη ανάγκη για απλότητα, την προσαρμογή στην κλιματική και δημογραφική πραγματικότητα και την απαίτηση των πολιτών για πιο προσιτές, ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνολογία και η καινοτομία δεν αποτελούν πλέον υποστηρικτικούς παράγοντες, αλλά βασικούς πυλώνες διαμόρφωσης της εμπειρίας πελάτη και της ανταγωνιστικότητας.

Χρήστος Γεωργίου, CIO Allianz Ελλάδος (Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Στην Allianz, θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα της αγοράς θα χαρακτηρίζεται από ριζική απλοποίηση των διαδικασιών, όπου ο πελάτης θα απολαμβάνει ταχύτητα, διαφάνεια και αμεσότητα σε κάθε σημείο επαφής. Επενδύουμε συστηματικά σε ψηφιακές πλατφόρμες, σε αυτοματισμούς και σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνουν την ανάληψη κινδύνου, επιταχύνουν τον κύκλο αποζημίωσης και προσφέρουν προσωποποιημένες προτάσεις, πάντα με υπεύθυνη χρήση δεδομένων. Παράλληλα, ανασχεδιάζουμε τα ταξίδια πελάτη ώστε να γίνουν πιο φιλικά, ενιαία και πλήρως προσβάσιμα, ανεξάρτητα από το κανάλι εξυπηρέτησης που επιλέγει.

Η επόμενη πενταετία θα απαιτήσει επίσης προϊόντα πιο ευέλικτα, πιο προσιτά και πιο έξυπνα, σχεδιασμένα πάνω στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων — από την υγεία και το συνταξιοδοτικό, μέχρι την κλιματική ανθεκτικότητα και την κυβερνοπροστασία. Με αξιοποίηση της παγκόσμιας τεχνογνωσίας του Ομίλου Allianz, ήδη αναπτύσσουμε λύσεις που ενσωματώνουν ψηφιακές υπηρεσίες, επιτρέπουν υψηλό βαθμό παραμετροποίησης και προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και αξία.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε στρατηγικά στην ενδυνάμωση του brand Allianz, ώστε να αποτελεί για τους πολίτες την αυτονόητη επιλογή για ασφάλιση και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η συνέπεια στην εμπειρία που προσφέρουμε — είτε ψηφιακά είτε μέσω του μεγαλύτερου δικτύου συνεργατών στην Ελλάδα — είναι τα θεμέλια αυτής της εμπιστοσύνης.

Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: να ηγηθούμε της μετάβασης προς μια αγορά πιο απλή, πιο ανθρώπινη και πιο τεχνολογικά ώριμη. Μια αγορά όπου η ασφάλιση δεν αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση, αλλά ως εργαλείο ενδυνάμωσης, αυτοπεποίθησης και προστασίας. Με στρατηγικές επενδύσεις, καινοτομία και βαθιά κατανόηση των αναγκών της κοινωνίας, η Allianz θα συνεχίσει να διαμορφώνει τα πρότυπα της σύγχρονης ασφάλισης στην Ελλάδα.