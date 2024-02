Share on Facebook

Ο ‘Ομιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea διακρίθηκε για την πρωτοποριακή καμπάνια ενημέρωσης κατά του καρκίνου του μαστού που έτρεξε μέσα στο 2023, αποσπώντας δύο βραβεία στα Influencer Marketing Awards 2024, μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά από την Boussias.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού «Μια συνταγή για την πρόληψη» απέσπασε δύο βραβεία, ένα Χρυσό και ένα Ασημένιο στις κατηγορίες «Most Creative Campaign with Influencers» και «Best in Personal Care, Health & Beauty» αντίστοιχα, σημειώνοντας υψηλή βαθμολογία στα κριτήρια Δημιουργικότητας και Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι η καμπάνια είχε στόχο την ανάδειξη της σημασίας της αυτοεξέτασης μαστού, με πρωτότυπο concept που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το queen.gr και πρωταγωνιστές τους Λάμπρο Βακιάρο, Μαρία Λουίζα Βούρου, Κατερίνα Ευαγγελινού, Άννα Πρέλεβιτς. Συγκεκριμένα, ο γνωστός σεφ, νικητής του MasterChef, Λάμπρος Βακιάρος προσκάλεσε έξι γυναίκες σε ένα Masterclass μαγειρικής διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Αξιοποιώντας το γεγονός ότι η ζύμη του ψωμιού προσομοιάζει με το γυναικείο στήθος, ο σεφ έδειξε στις ανυποψίαστες καλεσμένες του πώς μπορούν να αυτοψηλαφούν το στήθος τους με συγκεκριμένες κινήσεις των δαχτύλων τους, ακολουθώντας την φορά του ρολογιού. Καθώς έπλαθαν τη ζύμη, οι συμμετέχουσες εντόπισαν «κάτι» που δεν φαινόταν με γυμνό μάτι, ακριβώς όπως συμβαίνει με κάποιο ύποπτο εύρημα που μπορεί να αφορά τα πρώτα στάδια εμφάνισης του καρκίνου του μαστού. Τόσο απλά, το ευφάνταστο masterclass έγινε μια συνταγή πρόληψης, ένα μάθημα ζωής.

Η Χρύσα Σπυροπούλου, Marketing & Communications Manager της Affidea Ελλάδος, σημείωσε ότι «είναι τιμή μας που ως brand υγείας βραβευόμαστε για την σημαντική αυτή καμπάνια που αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών κατά του καρκίνου του μαστού. Αξιοποιώντας την δυναμική του influencer marketing, επιλέξαμε να μιλήσουμε για την αυτοψηλάφηση που συμπληρώνει το τρίπτυχο της πρόληψης μαζί με την μαστογραφία και την κλινική εξέταση. Η Affidea επενδύει σταθερά σε καμπάνιες πρόληψης και ενημέρωσης για θέματα υγείας, καταπολεμώντας πιθανά εμπόδια για την πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων, όπως ο φόβος».

Η Affidea, ο μεγαλύτερος πάροχος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη, οικοδομεί σχέσεις διαρκείας µε τους εξεταζόμενους, εστιάζοντας στην κατανόηση των αναγκών τους. Πρωτοπορεί και επενδύει σε τελευταία τεχνολογία, εξασφαλίζοντας την μέγιστη υποστήριξη στις γυναίκες που την επιλέγουν είτε για προληπτικούς είτε για θεραπευτικούς λόγους, παρέχοντάς τους ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία