CNP Cyprialife: Τα αποτελέσματα δράσης σε 300 ασφαλιστικούς συμβούλους

Τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής δράσης, πέρα και έξω από ό,τι θεωρείται αναμενόμενο και συνηθισμένο, μοιράστηκε το Δυναμικό Πωλήσεων της CNP CYPRIALIFE στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 300 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, απ’ όλη την Κύπρο, καθώς και στελέχη του διοικητικού προσωπικού. Με θεματικό τίτλο «Επιχειρούμε… έξω από το πλαίσιο» (out of the box), αποδόθηκε η δύναμη, η δυναμική και η προσήλωση στον επαγγελματισμό και στην καινοτομία της CNP CYPRIALIFE. Στοιχεία απαραίτητα για μια ασφαλιστική εταιρία που επιδιώκει να βρίσκεται με αξιοπιστία δίπλα στους πελάτες που την εμπιστεύονται.

Στο χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS κ. Τάκης Φειδία, τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια αποδείξαμε στην πράξη πως τα όρια μπορούν να ξεπεραστούν. Και το πετύχαμε αυτό γιατί κατορθώσαμε, όλοι μαζί, σαν μία ομάδα, να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα. Να ανοίγουμε νέους δρόμους. Να δρούμε και να επιχειρούμε… έξω από το πλαίσιο!». Απευθυνόμενος στους συνέδρους, πρόσθεσε «Όταν γύρω μας οι ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών μας αλλάζουν συνεχώς, οφείλουμε και εμείς να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε με ταχύτητα στα νέα δεδομένα».

Η Γενική Διευθύντρια της CNP CYPRIALIFE κ. Ανδρεανή Καλλιμάχου καλωσόρισε τη DREAM TEAM της CNP CYPRIALIFE, εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση και θερμές ευχαριστίες στους ασφαλιστικούς συμβούλους της εταιρίας: Είναι οι επαγγελματίες που, το 2017, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο στα παραγωγικά τους αποτελέσματα. Η κ. Καλλιμάχου ανέλυσε τους κύριους άξονες της στρατηγικής πωλήσεων της εταιρίας για το 2018 και παρουσίασε στο Δίκτυο Πωλήσεων το υψηλού κύρους βραβείο καινοτομίας, που η CNP CYPRIALIFE κέρδισε στον σχετικό Διαγωνισμό της ΟΕΒ. Βραβείο που αντανακλά τη συνεχή εξέλιξη της εταιρίας και την αφοσίωσή της στην ποιότητα των ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρει.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων κ. Γιώργος Γώγου, ανέπτυξε το θέμα της Ημερίδας «Επιχειρούμε… έξω από το πλαίσιο», δίνοντας πρακτικά παραδείγματα μέσα από την καθημερινή εργασία. Η ουσία είναι το πώς οι αντισυμβατικές ιδέες και δράσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά, μέσα σε ένα περιβάλλον της αγοράς που πολλοί επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της αντιγραφής παρά τον πιο δύσκολο -αλλά πολύ πιο δημιουργικό- της καινοτομίας.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κ. Μάκη Καλαρά, Παραολυμπιονίκη Θερινών και Χειμερινών Αγώνων, ως εξωτερικό ομιλητή. Έναν άνθρωπο-μαχητή, που μοιράστηκε την προσωπική του διαδρομή δύναμης, πίστης και θέλησης. Ο κ. Καλαράς προκάλεσε έντονα συναισθήματα στο κοινό όπου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η ζωή μου άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ξέρω πια πως άλλαξε για το καλύτερο. Όσο περίεργο και αν σας ακουστεί, το ατύχημα αυτό για μένα ήταν ευτύχημα! Θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι και να κατακτώ νέες κορυφές. Λειτουργώ έξω από το πλαίσιο και δεν επαναπαύομαι ποτέ».

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του κ. Κωνσταντίνου Γεωργιάδη, ο οποίος αποφοίτησε στην ηλικία των 97 ετών από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ένα απτό παράδειγμα ότι με δημιουργική σκέψη, υπομονή, επιμονή και δύναμη ψυχής, μπορούμε να καταφέρουμε, σχεδόν, τα πάντα.