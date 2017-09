Δ. Μαζαράκης: Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο απλά

Ολοκληρώθηκε, για ακόμη μία χρόνια, με μεγάλη επιτυχία η συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών, που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στην Ύδρα, 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2017. Ασφαλιστές και αντασφαλιστές από την Ελλάδα και από πολλές χώρες του εξωτερικού επισκέφθηκαν και φέτος το ελληνικό νησί, για το ετήσιο, μεγάλο γεγονός της ασφαλιστική αγοράς.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Δημήτρης Μαζαράκης, άνοιξε το συνέδριο, αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά, όπως είναι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, το νέο εποπτικό πλαίσιο, οι τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις από μετόχους και πελάτες και επεσήμανε την άμεση προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς στα νέα δεδομένα, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η ιδιωτική ασφάλιση αντέχει στις πιέσεις και αποτελεί έναν από τους πιο υγιείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε τη συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου στην εθνική οικονομία για το 2016, ο οποίος έχει επιστρέψει περισσότερα από 2,5 δισ. σε αποζημιώσεις ετησίως, έχει 13 δισ. υπό διαχείριση κεφάλαια σε επενδύσεις και κατέβαλε 500 εκατ. φόρους στο ελληνικό κράτος, ενώ παράλληλα διατηρεί 25.000 περίπου άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Μαζαράκης τόνισε μεταξύ άλλων: «Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους πολίτες, την κοινωνία, και εν τέλει τη χώρα. Τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής της, ώστε να προσεγγίσει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, είναι μεγάλα, και πέρα από τους τομείς της υγείας, της σύνταξης, των φυσικών καταστροφών αλλά και σε καινούργιους τομείς, όπως αυτόν που αποτελεί ένα από τα μεγάλα θέματα του φετινού μας συνεδρίου, δηλαδή της κάλυψης του cyber risk». Συνεχίζοντας ο κ. Μαζαράκης σημείωσε: «Η τεχνολογία δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες αλλά και νέους κινδύνους. Εμείς οι ασφαλιστές έχουμε την ευθύνη να ενημερώνουμε, να εκπαιδεύουμε και κυρίως να προετοιμάζουμε τις επιχειρήσεις ώστε να ορίσουν τις στρατηγικές πρόληψης, αλλά ταυτόχρονα να παίξουμε βασικό ρόλο στην κάλυψη πιθανών ζημιών που μπορεί να προκύψουν».

«Πρέπει να μάθουμε όλοι μας, να μιλάμε στον κόσμο απλά, να λέμε ξεκάθαρες κουβέντες και να αναζητούμε τις πιο δίκαιες λύσεις.»

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ αναφέρθηκε επιγραμματικά στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ασφαλιστική αγορά και οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, στην καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης, αλλά και στην απλούστευση του τρόπου επικοινωνίας των επαγγελματιών της αγοράς με την κοινωνία.

Η ενότητα της 20ης Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένη σε ένα νέο σχετικά ασφαλιστικό κίνδυνο, το cyber risk. Στο θέμα αυτό τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Nicolas Jeanmart, Head of Personal Insurance, General Insurance & Macroeconomics, Insurance Europe, Jose Fidalgo, Regional Head of Risk Consulting Liability Central & Eastern Europe, Allianz Global Corporate Specialty SE και Matthew Norris, Underwriter, Beazley Insurance, Lloyds of London. Την ενότητα συντόνισε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της Ε.Α.Ε.Ε. και C.E.O. της A.X.A. Insurance S.A.

Σε γενικές γραμμές, οι εισηγητές αυτής της ενότητας τόνισαν ότι, καθώς ο αριθμός των περιπτώσεων κυβερνοεπιθέσεων αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις ανατρέχουν όλο και περισσότερο στην αναζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, αναφέρθηκαν στους υπάρχοντες τύπους ασφαλιστικών προγραμμάτων που καλύπτουν το cyber risk, στις περιπτώσεις που καλύπτονται, αλλά και σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Τέλος, τόνισαν το γεγονός ότι από ασφαλιστική άποψη, το cyber risk κρύβει σημαντικές προκλήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την ασφαλισιμότητα του κινδύνου, τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και άλλα θέματα.

Η ενότητα της επόμενης ημέρας αφορούσε την αντασφάλιση ως εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των κεφαλαίων που απαιτεί το νέο ευρωπαϊκό, εποπτικό πλαίσιο Solvency II. Τις απόψεις τους πάνω στο θέμα κατέθεσαν οι κ.κ. Jürgen Brucker, Client Manager Greece, Cyprus & Turkey, Petra Reindl, Client Executive, Munich Re, Stefan Sperlich, Senior Underwriter & VP, Hannover Re και Βασιλική Κωστάκη, CFO, Groupama Insurance. Συντονίστρια ήταν η κ. Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΕΑΕΕ και CEO της Allianz Hellas S.A.

Στην ενότητα αυτή αναφέρθηκαν συγκεκριμένες στρατηγικές που επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρίες να κάνουν τη βέλτιστη διαχείριση των απαιτούμενων κεφαλαίων, εστιάζοντας στα οφέλη που μπορεί να φέρει η αντασφάλιση, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη.

Χορηγοί της 19ης Συνάντησης Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα ήταν η AON BENFIELD, η CARPENTER TURNER,η EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP, η MATRIX Broker at Lloyd’s, η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και η CARGLASS.