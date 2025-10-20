17 εταιρείες Μεσιτών & Πρακτόρων καθώς και 9 Ασφαλιστές από τα Tied Agencies, προκρίθηκαν στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας ανάδειξης των κορυφαίων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ανά κατηγορία βράβευσης των Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης» 2025.

Κατά το τέταρτο στάδιο οι πλήρεις φάκελοι των διακεκριμένων φιναλίστ τίθενται προς την Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για να αξιολογήσει εκ νέου τους φακέλους υποψηφιότητας των τριών επικρατέστερων υποψηφιοτήτων για κάθε μια από τις πέντε κύριες και τη μια ειδική κατηγορία.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα και αναλυτικά προβλεπόμενα στο παράρτημα κριτήρια και τρόπο βαθμολόγησης της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Βασιλείου και για τη συνεδρίασή της θα τηρηθούν πρακτικά, τα οποία θα συνυπογράψουν τα μέλη.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας του θεσμού των “Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης”, η εποπτεία της διαδικασίας διεξαγωγής του ανατέθηκε στην Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ FINALIST ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ