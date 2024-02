Για ακόμη μια χρονιά, το insurancemarket κέρδισε τις εντυπώσεις στα Digital Finance Awards 2024, τον θεσμό που επιβραβεύει τις καλύτερες πρακτικές και καινοτομίες στο χώρο του ψηφιακού χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου.

Αυτή τη χρονιά επιβραβεύθηκε τόσο το insurancemarket, η μεγαλύτερη πλατφόρμα σύγκρισης και επιλογής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, όσο και το insurance pro, η Digital Insurance Enable σουίτα υπηρεσιών του insurancemarket, που απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Η εταιρεία απέσπασε συνολικά 9 βραβεία, 7 για την πλατφόρμα του insurancemarket και 2 για την πλατφόρμα του insurance pro. Συγκεκριμένα, το insurancemarket απέσπασε 4 Gold βραβεία στις κατηγορίες Best Digital Initiative for Automotive Product, Best Mobile App, Best Green/ ESG Initiative or Product & Best Digital Marketing/ Social Media Initiative. Ακόμη, απέσπασε 2 Silver βραβεία στις κατηγορίες Best Paperless Digital Initiative & Best Insurtech Solution και ένα Bronze βραβείο στην κατηγορία Best CX/ Customer Loyalty.

Τέλος, το insurance pro απέσπασε 2 Gold βραβεία στις κατηγορίες Best Digital Initiative for Life Products & Best Digital Platform.

Ο Στέφανος Φαλκονάκης, Chief Growth & Developement Officer αναφέρει:

“Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτές τις διακρίσεις. Στα φετινά Digital Finance Awards επιβραβεύθηκαν πολύ σημαντικές για εμάς πρωτοβουλίες, όπως το insurancemarket app, το πρώτο insurance wallet στην Ελλάδα, η δράση μας “Ένα δέντρο για κάθε νέα ασφάλεια κατοικίας” μέσα από την οποία έχουμε φυτέψει πάνω από 1400 δέντρα στην Αττική, αλλά και η αφοσίωσή μας στον πελάτη και τον καταναλωτή μέσα από προγράμματα επιβράβευσης αλλά και οπτικοακουστικού υλικού ενημέρωσής του. Ταυτόχρονα, τα βραβεία που κέρδισε το insurance pro, αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε δίπλα μόνο στους καταναλωτές, αλλά και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές κατανοώντας απόλυτα τις ανάγκες τους και βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες. Όλες αυτές οι διακρίσεις λοιπόν, είναι για εμάς η επιβεβαίωση, αλλά και το κίνητρό μας να συνεχίσουμε.”

Το insurancemarket είναι η μεγαλύτερη ιστοσελίδα σύγκρισης και επιλογής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα μέσω της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει αντικειμενικά τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και να επιλέξει το καλύτερο για αυτόν, ασφαλιστικό προϊόν και έχει ήδη λάβει πολλές διακρίσεις κατά τα 13 χρόνια λειτουργίας του.