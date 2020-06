Share on Facebook

Το διεθνές περιοδικό Journal of Operational Research Society της Βρετανικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, δημοσίευσε ένα βιβλιογραφικό άρθρο των Adiel Teixeira de Almeida-Filho, Diogo Ferreira de Lima Silva & Luciano Ferreira για τη συμβολή της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων στη Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση.

Το JORS θεωρείται μέσα στα 10 πρώτα περιοδικά στον κόσμο στην Επιχειρησιακή Έρευνα και αποτελεί σημείο αναφοράς για ερευνητές της μαθηματικής επιστήμης και του επιστημονικού μάνατζμεντ.

Κατάταξη Περιοδικών/Συγγραφέων

Η έρευνα των τριών συγγραφέων προέβη στην κατάταξη αρχικά, των διεθνών περιοδικών και μετά των συγγραφέων σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο: Πολλαπλά κριτήρια και Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση.

Συγγραφέας h-index g-index Σύνολο ετεροαναφορών Αριθμός άρθρων Zopounidis C. 16 25 632 26 Doumpos M. 14 19 460 19 Tzeng GH 12 14 642 14 Mehlawat MK 8 11 305 11 Ferreira FAF 9 10 191 10 Shen KY 8 10 204 10 Gupta P 7 9 272 9 Bilbao Terol A 6 8 143 8 Perez Gladish B 6 8 138 8 Xidonas P 6 8 129 8

Σε επίπεδο γνωστικών αντικειμένων της χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης με πολλαπλά κριτήρια, η κατάταξη είναι η ακόλουθη:

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων 28,55%

Επιδόσεις επιχειρήσεων 17,59%

Τραπεζική 11,27%

Πιστωτικός Κίνδυνος/Πτώχευση 10,65%

Προϋπολογισμός/Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός 9,72%

Αξιολόγηση επενδύσεων 5,86%

Ενεργειακή Χρηματοοικονομική 4,01%

ΕΚΕ 3,40%

Εναλλακτικές μορφές κινδύνων 3,24%

Αξιολόγηση χρεογράφων 2,62%

Κίνδυνος Κρατών 2,01%

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 1,08%.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα με τρεις καθηγητές στην πρώτη δεκάδα είναι πάλι κυρίαρχη εκ των οποίων οι 2 πρώτοι (Καθηγητής-Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής Μιχάλης Δούμπος) από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Σε προηγούμενη έρευνα πριν από μερικά χρόνια, η χώρα μας ήταν και πάλι στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως (βλ. Zopounidis, Galariotis, Doumpos, Sam, Andriosopoulos, Multiple Criteria decision aiding for finance: An updated bibliographic survey, European Journal of Operational Research, 247 (2), 339-348.)