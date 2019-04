Διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική στα Loyalty Awards 2019

Η Εθνική Ασφαλιστική απέσπασε 5 βραβεία -1Gold, 3 Silver και ένα Bronze στο διαγωνισμό των Loyalty Awards, που διοργανώθηκε για δεύτερη φορά από τη Boussias Communications με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στην επιβράβευση και την πιστότητα πελατών, σε κλάδους όπως το λιανεμπόριο, οι τράπεζες, οι ασφάλειες, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός και άλλοι, αναδεικνύοντας και βραβεύοντας τις βέλτιστες πρακτικές όχι μόνο για την ανάπτυξη των πωλήσεων, αλλά και για την ανάπτυξη του equity των εταιρειών. Στην τελετή απονομής των Loyalty Awards 2019, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου, στο Gazarte, η Εθνική Ασφαλιστική βραβεύτηκε με 1 Gold Award στην κατηγορία “Best Use of Marketing & Communication/ Best Promo Campaign – Contest”, 3 Silver στις κατηγορίες “Best Use of Brand Advocates & Influencers” και “Best Use of Marketing & Communication” και ένα Bronze στην κατηγορία “Best in Loyalty & Engagement/Insurance” για την πρωτοποριακή προωθητική ενέργεια «Ελάτε να μιλήσουμε για την ασφάλισή σας».

Κεντρική ιδέα της ενέργειας «Ελάτε να μιλήσουμε για την ασφάλισή σας» είναι η δημιουργία νέων «σημείων επαφής» με το κοινό, σε μέρη εύκολα προσβάσιμα, όπου συνεργάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού για να καλύψουν κάθε απορία και ανάγκη του σε θέματα ασφάλισης κάνοντας τον θεσμό της ασφάλισης πιο προσιτό από ποτέ.

Για την υλοποίηση της ιδέας των «σημείων επαφής» επιλέχθηκαν μεγάλα εμπορικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί στήθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι – stages της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη νέα γενιά προγραμμάτων Full και τη φιλοσοφία τους (Full Health & Full Auto), να συζητήσουν τις ασφαλιστικές τους ανάγκες, καθώς και να συμπληρώσουν φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία τους για να συμμετάσχουν σε κληρώσεις διαγωνισμών που χαρίζουν σημαντικά δώρα.

Η μεγάλη και θετική ανταπόκριση, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ήταν αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς από τα στελέχη του Marketing και των Πωλήσεων. Τα βραβεία παρέλαβε η ομάδα της Διεύθυνσης επικοινωνίας, marketing & δημοσίων σχέσεων. Η εντυπωσιακή προσέλευση και συμμετοχή του κοινού στην ενέργεια «Ελάτε να μιλήσουμε για την ασφάλισή σας» δίνει ώθηση για την παράταση της παρουσίας των stages της Εθνικής Ασφαλιστικής αλλά και για το σχεδιασμό νέων «σημείων επαφής» χαρίζοντας στο κοινό θετική εμπειρία, δώρα και πάνω από όλα χαμόγελα!