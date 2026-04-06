

Μια σημαντική αναγνώριση για τη στρατηγική της επένδυση στην τεχνολογική καινοτομία απέσπασε η Εθνική Ασφαλιστική στα φετινά Digital Finance Awards. Η εταιρεία τιμήθηκε με το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Operations / Business Process / Agile Development Initiative» για το πρωτοποριακό έργο «Digital Process Transformation with ServiceNow», επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον εκσυγχρονισμό των ασφαλιστικών λειτουργιών.

Η συγκεκριμένη διάκριση αφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας Enterprise Service Management, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία ServiceNow και λειτουργεί ως ο κεντρικός πυλώνας για τη διαχείριση των υπηρεσιών και των επιχειρησιακών ροών της Eταιρείας. Μέσω αυτής της στρατηγικής υλοποίησης, η Εθνική Ασφαλιστική κατάφερε να ενοποιήσει συστήματα και διαδικασίες, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, συνεκτικό και πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας που ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η μετάβαση στο νέο αυτό οικοσύστημα επέτρεψε την αντικατάσταση παλαιότερων, κατακερματισμένων εργαλείων με μια ενιαία δομή όπου οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι ροές εργασίας συντονίζονται σε πραγματικό χρόνο. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε άμεση βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, ταχύτερη ανταπόκριση στα εσωτερικά και εξωτερικά αιτήματα, καθώς και σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία για το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων βασισμένων σε αξιόπιστα και πραγματικά δεδομένα, στοιχείο που είναι απαραίτητο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σε δήλωσή του σχετικά με τη βράβευση, ο κ. Πέτρος Τσώνης, Διευθυντής Τεχνολογίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, υπογράμμισε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της επιλογής μας να επενδύουμε σταθερά σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, ενισχύοντας τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα και δημιουργώντας ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό περιβάλλον, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης ημέρας για τον ασφαλιστικό κλάδο».