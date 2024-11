Share on Facebook

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Συνταξιοδότησης, η Insurance Europe θα συγκεντρώσει στις 24 Νοεμβρίου ανθρώπους που θεωρούνται ηγετικές φυσιογνωμίες για τους νέους, εμπειρογνώμονες του κλάδου και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να διερευνήσει τρόπους διασφάλισης της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιμότητας για όλες τις γενιές.



Τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τις επόμενες γενιές συνταξιούχων; Πώς μπορούν τα PEPP να έχουν μεγαλύτερη απήχηση; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να αρχίσουν να σκέφτονται τις συντάξεις τους;

Το τέταρτο ετήσιο «Wake up to the pension challenge», που διοργανώνεται από την Insurance Europe, θα διερευνήσει αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συντάξεις στην Ευρώπη μέσα από συζητήσεις που προκαλούν σκέψη.