Την 17 & 18 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στη Μαδρίτη το διεθνές Sales & Strategy Meeting της ARAG SE.

Πρόκειται για την διεθνή συνάντηση των συνεργατών-στελεχών της εταιρίας στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι από τις 19 χώρες όπου έχει παρουσία η ARAG και γίνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Dr. Renko Dirksen (Chairman του Board of Directors) και του Dr. Matthias Maslaton που είναι υπεύθυνος του νευραλγικού τομέα των Πωλήσεων διεθνώς.

Στη διήμερη διεθνή συνάντηση έλαβαν μέρος πάνω από 70 στελέχη των διεθνών υποκαταστημάτων της ARAG SE και το κυρίαρχο θέμα που επικράτησε πανηγυρικά παντός άλλου ήταν η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) ως εργαλείου ανάπτυξης των εργασιών. Μέσα σε μία ενθουσιώδη συναδελφική ατμόσφαιρα εκτός των εξειδικευμένων παρουσιάσεων από διακεκριμένους επιστήμονες – ομιλητές, έλαβαν χώρα πολλά workshops, χωριστές συναντήσεις των συνέδρων που μοιράσθηκαν σε ομάδες εργασίας (think tanks), η κάθε μία των οποίων παρουσίασε τις θέσεις της ενώπιον όλων των υπολοίπων προωθώντας έτσι τον δημιουργικό διάλογο και τη διαφορετικότητα.

Έγιναν επιδείξεις σε πολλαπλά αντικείμενα της εφαρμοσμένης ΑΙ, ασκήσεις στη δημιουργία εικόνων και προτύπων, ασκήσεις αντιμετώπισης ανταγωνιστικών μοντέλων αλλά και table debates με contra επιχειρηματολογία για την ανάδειξη της ορθότερης.

Έκπληξη αποτέλεσε, τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης η ξενάγηση των συνέδρων με οικολογικά ηλεκτρικά ποδήλατα στα αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας που έλαμπε στο φως μιας πραγματικά καλοκαιρινής ημέρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος τα Best Sales Achievement Awards μοιράσθηκαν η Αμερική, η Ιρλανδία και η Αυστρία. Το ελληνικό υποκατάστημα της ARAG εκπροσώπησε ο CEO κ. Δημήτριος Τσεκούρας συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Πωλήσεων κ. Χρήστο Μήλα.