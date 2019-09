Δικαστική απόφαση: Οι φαρμακευτικές πρέπει να έρθουν αντιμέτωπες με δίκη για τα οπιοειδή

Ανοίγει πλέον ο δρόμος για δίκη σχετικά με το κατά πόσο οι φαρμακευτικές δημιούργησαν την κρίση οπιοειδών στις ΗΠΑ. Αμερικανός Δικαστής αποφάνθηκε αρνητικά σε αίτημα κολοσσιαίων εταιρειών για απόρριψη της σχετικής αγωγής από ασθενείς και συγγενείς ασθενών.

Έτσι στο βαθμό που δεν θα υπάρξει συμβιβασμός των μερών η υπόθεση θα λυθεί δικαστικά. Ο εν λόγω περιφερειακός δικαστής, Νταν Πόστερ που εποπτεύει περίπου 2.000 αγωγές οπιοειδών δήλωσε ότι οι ενάγοντες μπορούν να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι η υπήρξε παραπλανητική εμπορική προώθηση των παυσίπονων η οποία οδήγησε σε μαζική και επιβλαβή αύξηση στην προσφορά την φαρμακεία και διανομείς δεν προσπάθησαν να περιορίσουν.

“Δεδομένο που θα μπορούσε ευλόγως να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτές οι καταστάσεις ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την βλάβη που υπέστησαν οι ενάγοντες”, έγραψε ο δικαστής με έδρα το Κλίβελαντ.

Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν ανάμεσα σε άλλες επτά αποφάσεις 80 σελίδων από τον Polster πριν από μια προγραμματισμένη δίκη στις 21 Οκτωβρίου από δύο κομητείες του Οχάιο εναντίον της Purdue Pharma, του παραγωγού του φαρμάκου OxyContin, που θεωρείται ότι ήταν από τα βασικά φάρμακα που τροφοδότησαν την επιδημία.

Εταιρείες που αφορά η υπόθεση αυτή εκτός της Endo International Plc Άλλοι κατηγορούμενοι συμπεριέλαβαν τις φαρμακευτικές εταιρείες Endo International Plc και Johnson & Johnson. οι φορείς εκμετάλλευσης φαρμακείων CVS Health Corp., Rite Aid Corp., Walgreens Boots Alliance Inc. και Walmart Inc. και οι διανομείς AmerisourceBergen Corp., Cardinal Health Inc. και McKesson Corp.

Ο Polster αρνήθηκε επίσης να απορρίψει διάφορες αξιώσεις εναντίον των φαρμάκων των Allergan Plc, Mallinckrodt Plc και Teva Pharmaceutical Industries Ltd.