Αμερικανή δικαστής αποφάνθηκε ότι πολλές εταιρείες, όπως η Walmart, η Beech-Nut και η Gerber πρέπει να αντιμετωπίσουν εθνική αγωγή, ισχυριζόμενη ότι τα τοξικά βαρέα μέταλλα μόλυναν τις παιδικές τους τροφές, προκαλώντας εγκεφαλική και νευροαναπτυξιακή βλάβη στα παιδιά που τις κατανάλωσαν, σύμφωνα με το Reuters.

Σε απόφασή της την Τετάρτη, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Ζακλίν Σκοτ ​​Κόρλεϊ είπε ότι οι γονείς μπορούν να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι η ελαττωματική παραγωγή, η αμέλεια και η αποτυχία προειδοποίησης για περισσότερα από 600 προϊόντα παιδικής διατροφής έκαναν τα παιδιά τους να πάσχουν από διαταραχή αυτιστικού φάσματος και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες δεν τήρησαν τα όρια σχετικά με το πόσο αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδο και υδράργυρο στις παιδικές τροφές ήταν ασφαλές για τα παιδιά.

Η Corley είπε ότι αυτό καθιστά εύλογο τον ισχυρισμό ότι ορισμένες παιδικές τροφές δεν ήταν ασφαλείς, εάν δεν τηρούνταν τα κριτήρια ασφαλείας.

Η Beech-Nut ανήκει στη Nestle, η Gerber ανήκει στην ελβετική Hero Group και η Walmart πούλησε τις παιδικές της τροφές με το όνομά της.

Άλλες εταιρείες που σύμφωνα με την ίδια πηγή αναφέρονται στην υπόθεση είναι οι Hain Celestial’s Earth’s Best Organics, Danone’s Happy Baby and Happy Tot, Sun-Maid Growers of California’s Plum Organics και Neptune Wellness Solutions’s Sprout Organic.

Οι εταιρείες έχουν πει ότι η παιδική τους τροφή είναι ασφαλής. Υποστήριξαν επίσης ότι τα βαρέα μέταλλα υπάρχουν φυσικά στο περιβάλλον και οι γονείς «δεν μπορούν απλώς να ισχυριστούν ότι τα ανιχνεύσιμα επίπεδα βαρέων μετάλλων καθιστούν ελαττωματικές τις παιδικές τροφές».

Ο R. Brent Wisner, δικηγόρος των εναγόντων, δήλωσε ικανοποιημένος με την απόφαση και δήλωσε ότι «η πώληση παιδικών τροφών με μόλυβδο και αρσενικό δεν είναι αποδεκτή. Με την απόφαση του δικαστηρίου, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να λογοδοτήσουν αυτές οι εταιρείες για τις παρανομίες τους επί δεκαετίες», είπε ο Wisner σε ένα email.

Η αγωγή ξεκίνησε από γονείς μετά από έκθεση του 2021 από μια υποεπιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που ανέφερε ότι «επικίνδυνα» επίπεδα βαρέων μετάλλων σε ορισμένες παιδικές τροφές θα μπορούσαν να προκαλέσουν νευρολογική βλάβη.