Η ERGO Ασφαλιστική συμμετείχε ενεργά στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, με στόχο να αναδείξει τον ηγετικό της ρόλο στον ασφαλιστικό κλάδο και τη δέσμευσή της για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Τρία υψηλόβαθμα στελέχη της ERGO Ασφαλιστικής συμμετείχαν σε πάνελ και συζητήσεις, εστιάζοντας σε καίρια ζητήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Ο κ. Νίκος Αντιμησάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής μίλησε στο πάνελ «The Future of Work: The Innovative Workplace, Smart Policy, Thriving Workforce», στο οποίο συμμετείχε και η Υπουργός Εργασίας κα. Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο κ. Αντιμησάρης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων στον ασφαλιστικό κλάδο και συνέχισε λέγοντας πως ο άκρως ανταγωνιστικός κλάδος της ασφάλειας, ωθεί τις εταιρείες σε σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Βασική αιτία για αυτήν την επενδυτική επιλογή αποτελεί η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, σε συνάρτηση με μια πελατοκεντρική προσέγγιση η οποία πλέον επικρατεί στον κλάδο.

Η ίδια αυτή προσέγγιση βρίσκεται στον επιχειρηματικό πυρήνα της ERGO Ασφαλιστικής, σε συνδυασμό με τη στρατηγική της εταιρίας να διατηρεί την ηγετική της θέση σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Ο κ. Αντιμησάρης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «για την υλοποίηση αυτού του στόχου, η ERGO έχει θέσει ως πρωταρχικό μέλημα την ανάδειξή της σε εργοδότη επιλογής. Η προσέγγισή μας, όμως, δεν περιορίζεται στην προσέλκυση ταλέντων. Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού μας. Προς το σκοπό αυτό, υιοθετούμε καινοτόμες πρακτικές, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για τη διαμόρφωση μιας βελτιωμένης εμπειρίας εργαζομένου (employee experience). Στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση και η προσαρμογή των καθηκόντων στις σύγχρονες απαιτήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποίηση και την επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις της εταιρείας στην ψηφιακή τεχνολογία και στην υιοθέτηση υβριδικού μοντέλου εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ευημερίας των εργαζομένων.

Ο κ. Στάθης Τσαούσης, Chief Sales Officer της εταιρείας, συμμετείχε σε συζήτηση σχετικά με το πολύ καίριο ζήτημα της χαμηλής ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, με τίτλο «Uninsured & Unprepared: The Hidden Costs of Low Insurance Culture», κατά τη διάρκεια της οποίας ανέλυσε τις αιτίες του φαινομένου και κατέθεσε σχετικές προτάσεις προς ενίσχυση της ασφαλιστικής κουλτούρας στη χώρα.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Τσαούσης θέλησε να μεταδώσει ένα θετικό μήνυμα στο κοινό, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη του στην ασφαλιστική αγορά, τονίζοντας πως οι ασφαλιστικές εταιρίες λειτουργούν κάτω από ένα πολύ αυστηρό ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο, εποπτεύονται αυστηρά από την Τράπεζα της Ελλάδος και διαθέτουν σχεδόν διπλάσια κεφάλαια από τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία με δείκτη φερεγγυότητας από τους υψηλότερους στη Ευρώπη (184,6% σύμφωνα με την Έκθεση της ΤτΕ).

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο σημαντικό ρόλο των διαμεσολαβητών στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, καθώς όπως ανέφερε «ο σημερινός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι ένας ολοκληρωμένος σύμβουλος, ο οποίος διαχειρίζεται τους προσωπικούς, τους οικογενειακούς και φυσικά τους επαγγελματικούς ασφαλιστικούς κινδύνους και συμπληρώνει μαζί με τον προσωπικό γιατρό και τον προσωπικό δικηγόρο την ομάδα προστασίας του σύγχρονου ανθρώπου, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως επαγγελματία. Στην ERGO Ασφαλιστική διαχρονικά επενδύουμε στα δίκτυα διαμεσολάβησής μας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στη σταθερά ανοδική πορεία της και στην επίτευξη των παραγωγικών μας στόχων».

Ο κ. Δημήτρης Σπανός, Chief Technical Officer of Life and Health, συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «Empowering Communities. Financial Literacy for Social Change», σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό και τη συμβολή της ασφάλισης στην οικοδόμηση της οικονομικής ανθεκτικότητας της κοινωνίας.

Η οικονομική ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας άλλωστε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες οικονομικές προκλήσεις και κρίσεις. Ο κ. Σπανός υπογράμμισε πως «ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις κρίσεων αναδεικνύεται η αξία της ασφάλισης», σημειώνοντας πως το «ασφαλιστικό προϊόν επί της ουσίας αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και την επίτευξη των οικονομικών στόχων ιδιωτών και επιχειρήσεων». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πόσο σημαντικό είναι να δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση των νέων σχετικά με την έννοια και την αξία της ασφάλισης, ώστε η ασφαλιστική συνείδηση να καλλιεργείται στους πολίτες από νεαρή ηλικία, καθώς και ότι η αγορά ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν αποτελεί περιττή δαπάνη, αλλά αντίθετα, αποτελεί επένδυση για το μέλλον.

Η παρουσία της ERGO Ασφαλιστικής στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Αντιμησάρη σε μία ακόμα συζήτηση με τίτλο «Building Resilience: Supporting EU Member States in Climate Change Adaptation and Civil Protection», παρουσία του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλη Κικίλια, και βασικό αντικείμενο τις βέλτιστες πρακτικές και την έμπρακτη υποστήριξη των χωρών μελών της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους στον κρίσιμο τομέα της πολιτικής προστασίας.

Ο κ. Αντιμησάρης επεσήμανε ότι μπορεί, μεν, η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των φυσικών καταστροφών να απειλεί ζωές, περιουσίες και υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο, υπενθύμισε ωστόσο την τεχνογνωσία που διαθέτει ο ασφαλιστικός κλάδος ως διαχειριστής κινδύνων και τον κομβικό ρόλο που δύναται να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Ο ασφαλιστικός τομέας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα θωράκισης της κοινωνίας απέναντι στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής, κλείνοντας την ομιλία του, πρότεινε στους συνομιλητές και το κοινό δύο βασικούς άξονες αντιμετώπισης και διαχείρισης του νέου αυτού κινδύνου: Πρώτον, την πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και, δεύτερον, την αποκατάσταση των ζημιών.

Η δυναμική παρουσία της ERGO Ασφαλιστικής στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για υπεύθυνη εταιρική δράση και συμβολή στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση, με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της αξιόπιστες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.