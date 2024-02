Τρεις, συνολικά, διακρίσεις απέσπασε η Designia Insurance Brokers στα Digital Finance Awards 2024, που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου επιβραβεύοντας τις καινοτόμες προσεγγίσεις και τα πρωτοποριακά έργα αναβάθμισης στο Digital Banking & Digital Insurance από Τράπεζες, Ασφαλιστικές, High-Tech Providers, Fintechs και Insurtechs. Η εταιρεία κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best Operations / Business Process / Agile Development Project της ενότητας Digital Insurance, καθώς και το Gold βραβείο στην κατηγορία Best Monitoring & Optimization Tools Solutions της ενότητας Ecosystem. Επίσης, βραβεύτηκε ως Digital Insurance Provider of the Year, αποσπώντας ένα από τα έξι κορυφαία βραβεία της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας έτσι την κορυφαία θέση που κατέχει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Έχοντας υιοθετήσει μια σύγχρονη, πελατοκεντρική φιλοσοφία, η Designia Insurance Brokers επενδύει με συνέπεια στην εξέλιξη των ψηφιακών της υποδομών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πελατών και συνεργατών της, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το πρώτο Gold βραβείο που κέρδισε η εταιρεία. Μέσω της πλατφόρμας Designia Workspace που σχεδίασε και υλοποίησε, η Designia Insurance Brokers κατάφερε να δημιουργήσει έναν «ψηφιακό χώρο» στον οποίο ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες της. Σαν αποτέλεσμα, πολλές διαδικασίες απλοποιήθηκαν ή και αυτοματοποιήθηκαν, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους προς όφελος της καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη.

Το δεύτερο Gold βραβείο που απέσπασε η Designia Insurance Brokers ήρθε να αναδείξει τον ρόλο της ως συμβούλου στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Η διάκριση απονεμήθηκε στην εταιρεία για την ολοκληρωμένη υπηρεσία risk management που έχει αναπτύξει σε συνεργασία με την εξειδικευμένη σε Safety Technology εταιρεία Nextwave Hellas. Η υπηρεσία αυτή ενισχύει την ασφάλεια των εργαζομένων σε βιομηχανικούς χώρους, εργοτάξια και πλοία, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, με στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση εργατικών ατυχημάτων, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών στην ασφάλιση.

Εξαιρετικά ιδιαίτερης σημασίας ήταν η διάκριση της Designia Insurance Brokers ως Digital Insurance Provider of the Year, που αποτελεί ένα από τα 6 κορυφαία βραβεία της διοργάνωσης. Τα βραβεία αυτά απονέμονται άνευ υποψηφιότητας στις εταιρείες που ξεχώρισαν στο θεσμό, με βάση τη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας, στους δύο πυλώνες Digital Banking και Digital Insurance.

Tα Digital Finance Awards διοργανώθηκαν από την Boussias για 3η συνεχόμενη χρονιά. Οι τρεις βραβεύσεις της Designia Insurance Brokers στη φετινή διοργάνωση πιστοποιούν την κορυφαία της θέση στο κομμάτι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα, καθώς και την ικανότητά της να προσφέρει διαρκώς καινοτόμες λύσεις στους πελάτες και συνεργάτες που την εμπιστεύονται.