Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ως ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα, ανακοινώνει την συμμετοχή της στην πρωτοβουλία Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο (in action for a better world) του Δικτύου Ενεργών Πολιτών (QualityΝet Foundation) που έχει ως στόχο να προωθήσει στην ελληνική κοινωνία τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η ΕΑΕΕ, αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο του ασφαλιστικού κλάδου την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, υποστηρίζει την πρωτοβουλία «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» ενώνοντας τη φωνή της με εκατομμύρια οργανισμούς και πολίτες.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους, “in action SDGs Week” (18.09-26.09), η ΕΑΕΕ δεσμεύεται να ευαισθητοποιήσει τα μέλη της σχετικά με τους Παγκόσμιους Στόχους, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση του στόχου για έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο κόσμο.

Το 2020 βρήκε την παγκόσμια κοινότητα αντιμέτωπη με μια κρίσιμη υγειονομική πρόκληση με πολυδιάστατες επιπτώσεις. Τη χρονιά αυτή, οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης καθίστανται πιο επίκαιροι από ποτέ και το κάλεσμα για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό. Στο πλαίσιο αυτό η φετινή καμπάνια επικεντρώνεται στην αφύπνιση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, μέσα από το πρίσμα του οράματος των Ηνωμένων Εθνών.

Στην πρωτοβουλία «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» του @QualityNet Foundation, όλοι μπορούν να συνεισφέρουν είτε μέσω επιχείρησης και επαγγελματικής δραστηριότητας, είτε ατομικά, συμμετέχοντας σε μια σειρά από δράσεις με ένα κλικ ΕΔΩ!