Σε μία εποχή που το στεγαστικό πρόβλημα αναδεικνύεται σε ένα από τα σοβαρότερα για την ελληνική κοινωνία, η αποκαλυπτική έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Αστικών Συμβάσεων του ΕΕΑ, δίνει πολύτιμα ευρήματα που «φωτίζουν» την αγορά ακινήτων και τις μεσιτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σχετικά με τις τιμές των ακινήτων, το 93,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία.

Μεταξύ των ευρημάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι και οι λόγοι που προκρίνονται από τους ερωτηθέντες ως οι βασικότεροι για την αύξηση των τιμών αγοραπωλησίας. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι η αγορά ακινήτων από ξένους αγοραστές (34,2%), η ανεπαρκής κρατική πολιτική για προσιτή κατοικία ή την έλλειψη κινήτρων για νέα οικοδομή (28,9%) και η αύξηση του κόστους κατασκευής και πρώτων υλών (23%).

Σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα συγκράτησης των τιμών, το 41,5% ανέδειξε την ενεργοποίηση αχρησιμοποίητων ακινήτων (π.χ. μέσω κινήτρων), το 36,5% την ανάπτυξη κοινωνικής/προσιτής κατοικίας, το 31,9% τις φορολογικές ελαφρύνσεις, το 28,6% την απόδοση κινήτρων για την κατασκευή νέων κατοικιών, το 25,3% την απόδοση κινήτρων για την ανακαίνιση/ανακατασκευή κατοικιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το εύρημα ότι το 61,5% όσων δήλωσαν ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν προβεί σε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου, αξιοποίησε μεσιτικές υπηρεσίες.

Η σημαντική έρευνα θα αποτελέσει ένα από τα σημεία συζήτησης και προβληματισμού της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Εκλεγμένων Μεσιτών στα Επιμελητήρια, που διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 09:30, στον 2ο όροφο του ΕΕΑ.

Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με στόχο την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τους μεσίτες, την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων και την ενότητα και ανάπτυξη του κλάδου.

Για τα ευρήματα της έρευνας και τη διοργάνωση της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Εκλεγμένων Μεσιτών στα Επιμελητήρια, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δηλώνει:

«Η έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις τιμές στην αγορά ακινήτων και τις μεσιτικές υπηρεσίες αναδεικνύει το πολύ σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολίτες και επιχειρήσεις. Ουσιαστικά αυτό, μαζί με την ακρίβεια, είναι τα προβλήματα που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την κοινωνική συνοχή. Από τα ευρήματα αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι η δυσκολία στην αναζήτηση στέγης καθώς και η ανάγκη για περισσότερα μέτρα από την πλευρά από της κυβέρνησης. Η κοινωνία ζητάει στήριξη αυτή τη δύσκολη στιγμή και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης είναι βέβαιο ότι αυτή η έρευνα θα απασχολήσει και τις εργασίες της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Εκλεγμένων Μεσιτών στα Επιμελητήρια, που διοργανώνει το ΕΕΑ, σε μία προσπάθεια να καθιερωθεί ως θεσμός, κάτι που έχουμε ήδη επιτύχει με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συμβάλουν στην ενότητα του κλάδου και στη δημιουργία περαιτέρω προοπτικών ανάπτυξης του».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Ζιάβρας, δηλώνει:

«Ένα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, η τελική διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και όχι από τους μεσίτες, όπως συχνά πιστεύεται». Και προσθέτει για την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη: «Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει κοντά μεσίτες από όλη την Ελλάδα, να αναδείξει τον ρόλο των επιμελητηρίων στον κλάδο και να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων.»