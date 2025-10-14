Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος – ΕΕΑΕ, που προέκυψαν από τις εκλογές της 8/10/2025 συγκεντρώθηκαν την Δευτέρα 13/10/2025, σύμφωνα με όσα ορίζει το Καταστατικό, για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Μετά από ομόφωνη απόφαση το νέο Δ.Σ. σχηματίστηκε ως κάτωθι.:

Πρόεδρος Χάρης Αλεξόπουλος

Αντιπρόεδρος Στέλλα Βικτωράτου

Γεν. Γραμματέας Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος

Ταμίας Ευσταθία Γιάνναρη

Μέλη Δ.Σ. : Ιωάννης Ηλιομαρκάκης, Σπύρος Πατρίκιος, Βασιλική Πολίτη

Με τον σχηματισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ουσιαστική υποστήριξη των Mελών της, κοιτάζει δυναμικά στο μέλλον και στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του σύγχρονου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.