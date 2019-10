Έκθεση της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη & της Yumi Hogan στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

Εγκαινιάζεται την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» της Εθνικής Ασφαλιστικής, η έκθεση της Μίνας Παπαθεοδώρου- Βαλυράκη και της Yumi Hogan με τίτλο «Women in the Arts, a dialogue about Nature and Environment».

Η Susan Fisher Sterling, διευθύντρια του National Museum of Women in the Arts στην Ουάσιγκτον, το οποίο περιλαμβάνει έργα των δύο διακεκριμένων εικαστικών στη Μόνιμη Συλλογή του, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Εξετάζοντας τα έργα της Βαλυράκη και της Hogan, μπορούμε να καταλάβουμε και να απολαύσουμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτές οι δύο γυναίκες έχουν ενσωματώσει και καθορίσει τη φύση μέσω της τέχνης. Είτε η έμπνευσή τους βρίσκεται στην ευρωπαϊκή παράδοση της απεικόνισης της νεκρής φύσης, είτε στην ζωγραφική ασιατικού τοπίου, και οι δύο καλλιτέχνιδες φανερώνουν μια εκτίμηση προς τη φύση καθώς αυτή διασταυρώνεται με τη φαντασία”.

Yumi Hogan

Η Yumi Hogan βασίζεται στις αναμνήσεις της και στις παραδόσεις της πατρίδας της για να δημιουργήσει αφηρημένα τοπία που αντανακλούν την ανταπόκρισή της στον φυσικό κόσμο. Χρησιμοποιώντας μελάνι sumi και μεικτά μέσα σε παραδοσιακό κορεατικό χαρτί hanji, δημιουργεί απεικονίσεις του περιβάλλοντος και των εμπειριών της ζωής σήμερα. Το έργο της Hogan έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις και μουσεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νότια Κορέα. Έχει λάβει BFA από το Κολλέγιο Τέχνης του Ινστιτούτου του Maryland (MICA), MFA από το American University και είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο MICA.

Nature of Melody 5, (Yumi Hogan)

Η Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και πήρε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Έχει παρουσιάσει το έργο της μέσα από πολυάριθμες εκθέσεις σε μουσεία και γκαλερί σε όλον τον κόσμο. Είναι μια σημαντική καλλιτέχνης του αθλητισμού από την δεκαετία του 1990 και έχει αποσπάσει ποικίλες διακρίσεις και στον συγκεκριμένο τομέα.

Lavender Field Surrounded By Trees, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη

Όσον αφορά στο έργο της, ο διάσημος κριτικός τέχνης Guiliano Serafini γράφει: «Το ύφος της Μίνας – αναφέρομαι στη νευρική και σπασμωδική πινελιά, στην ακραία ελευθερία της χειρονομίας, με τις βίαιες εκρήξεις καθαρού χρώματος – γίνεται, εν συντομία, ακριβώς όπως ένα ιδεογραφικό αλφάβητο, το οποίο είναι «η μορφή» και το «περιεχόμενο» του έργου της Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη. Είναι σαν η καλλιτέχνιδα να προκαλεί την απόδειξη της όρασης, σε ό,τι το υγρό, ευρύ πινέλο της αφήνει να τρέχει και να “κατακάθεται” στην επιφάνεια του καμβά. Είναι μια εικονογραφική χειρονομία που αναζητά πάντα μεγάλες διαστάσεις, ακόμη και όταν ο χώρος είναι φυσικά περιορισμένος. Τα πάντα στη δουλειά της Μίνας “έχουν οραματιστεί” σε αυτή τη μεγάλη κλίμακα».

Όπως σημειώνει και η Ιστορικός Τέχνης Μαργαρίτα Δρίλλια: «Τα “Δέντρα” είναι μία από τις τελευταίες σειρές έκφρασης για τη Μίνα. Η φύση ως έννοια που περιβάλλει όλους και όλα, εκφράζεται εδώ στη minimal μορφή της από την άποψη του σχεδιασμού. Ακόμα και οι εξαιρετικά ισχυρές γραμμές μεταδίδουν το μήνυμα: δεν υπάρχουν όρια στην ύπαρξη. Τα χρώματα του φόντου πάνω στα οποία αναπτύσσεται η σύνθεση, όλα γίνονται ένας οδηγός γοητείας στο ταξίδι που έχει επιλέξει ο θεατής. Αυτό που ονειρεύεται να ταξιδέψει στον αέναο χώρο της δικής του ύπαρξης».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019.