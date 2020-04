Share on Facebook

Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται καταγραφή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων ανά χώρα. Επιπλέον, αναφέρονται αυτοί που ανάρρωσαν, οι σοβαρές, κρίσιμες περιπτώσεις, σύνολο κρουσμάτων ανά εκατ. κ.λπ.

Του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ακαδημαϊκού, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας, Ακαδημαϊκού, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων Distinguished Research Professor, Audencia Business School, Γαλλία

Οι στατιστικές αυτές είναι πολύ χρήσιμες και αντανακλούν τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει προκαλέσει η εξάπλωση του Covid-19. Μια καλή καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού γίνεται από το επίσημο site Worldometer που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο πλήθος δεδομένων για 186 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πολυκριτήρια Εκτίμηση

Στηριζόμενοι στα δεδομένα της βάσης του Worldometer και έχοντας ως πιο πρόσφατη καταγραφή την 1η Απριλίου 2020, υπολογίσαμε τα έξι ακόλουθα κριτήρια:

Κρ1: Θάνατοι / Συνολικά Κρούσματα

Κρ2: Ανάρρωσαν / Συνολικά Κρούσματα

Κρ3: Σοβαρές, Κρίσιμες Περιπτώσεις / Συνολικά Κρούσματα

Κρ4: Θάνατοι / Ανάρρωσαν

Κρ5: Συνολικά Κρούσματα / Ανά εκατ. Κατοίκων

Κρ6: Συνολικοί Θάνατοι / Ανά εκατ. Κατοίκων

Οι κλασικές μέθοδοι της επιχειρησιακής έρευνας καταλήγουν σε μαθηματικά προβλήματα καλά διατυπωμένα τα οποία όμως δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Η πολυκριτήρια ανάλυση έχει για στόχο τη μελέτη προβλημάτων απόφασης όπου πολλές απόψεις πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός πολυκριτήριου προβλήματος είναι ότι δεν είναι μαθηματικά καλά διατυπωμένο. Για την περίπτωση της πανδημίας του Covid-19 χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE (βλ. J. P. Brans από Ph. Vincke, Α preference sampling organization method: The PROMETHEE method for multiple criteria decision making, Management Science, Vol. 31, no 6, 647-656).

Αποτελέσματα

Σε πρακτικά προβλήματα αποφάσεων η κατάταξη γίνεται με βάση ένα μοναδικό κριτήριο. Στην περίπτωση του Κορωνοϊού ταξινομείται πρώτη χώρα οι ΗΠΑ διότι έχουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στη συνέχεια, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κίνα, η Γερμανία…

Στην πολυκριτήρια ανάλυση αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει διότι τα δεδομένα σταθμίζονται με άλλα στοιχεία (για παράδειγμα ο πληθυσμός της χώρας) και οι κατατάξεις που προκύπτουν είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Από τις 186 χώρες που βρίσκονται στη βάση, τελικά υπήρχαν πλήρη στοιχεία μόνο για 117. Πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Financial Engineering του Πολυτεχνείου Κρήτης τρεις κατατάξεις των χωρών:

Συνολική με χώρες με περισσότερα από 100 κρούσματα Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περισσότερα από 100 κρούσματα Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περισσότερα από 500 κρούσματα

Τελικά, επιλέξαμε ως πιο αντιπροσωπευτικά να παρουσιάσουμε τη 2η και την 3η κατάταξη όπου περιλαμβάνει συνολικά 44 και 35 χώρες αντίστοιχα (βλ. Πίνακες).

Το βασικό συμπέρασμα και στους 2 πίνακες είναι ότι οι χώρες από όπου ξεκίνησε ο ιός είναι πρώτες στην κατάταξη διότι φαίνεται ότι μετά και τα αποτελεσματικά μέτρα που πήραν η επιδημία υποχωρεί. Χώρες της Ευρώπης – όπως Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία – βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις διότι ο Covid-19 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ίσως άργησαν οι κυβερνήσεις τους να πάρουν γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα. Η χρησιμοποίηση της πολυκριτήριας μεθοδολογίας δείχνει με αντικειμενικό τρόπο τη θέση της κάθε χώρας έναντι της συμπεριφοράς του ιού και είναι πολύ ευέλικτη διότι αρκεί να ενημερώνεται η βάση των δεδομένων και μια νέα κατάταξη προκύπτει σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτρέπει στους αποφασίζοντες (Κεντρική Επιτροπή) να παρατηρούν τα μέτρα που λαμβάνει κάθε χώρα και αν αυτά επιφέρουν βελτίωση στη γενική κατάταξη μεταξύ των χωρών.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κάθε κατάταξη έχει σημασία και χρησιμότητα όσο τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται είναι αξιόπιστα.

EU+ορισμένες άλλες που έχουν πληγεί>100 κρούσματα Χώρες Ολική ροή Κατάταξη S. Korea 0.365 1 China 0.304 2 Singapore 0.299 3 Slovakia 0.227 4 Canada 0.227 5 Latvia 0.200 6 Japan 0.197 7 Malta 0.174 8 Bosnia and Herzegovina 0.142 9 Cyprus 0.129 10 Lithuania 0.122 11 Croatia 0.122 12 Czechia 0.121 13 Germany 0.120 14 North Macedonia 0.116 15 Estonia 0.116 16 Romania 0.102 17 Bulgaria 0.091 18 Iceland 0.087 19 Poland 0.075 20 Montenegro 0.070 21 Albania 0.069 22 Finland 0.053 23 Hungary 0.048 24 USA 0.045 25 Austria 0.031 26 Slovenia 0.027 27 Norway 0.024 28 Turkey -0.022 29 Portugal -0.032 30 Serbia -0.047 31 Greece -0.061 32 Switzerland -0.109 33 Luxembourg -0.136 34 Iran -0.161 35 Ireland -0.174 36 UK -0.239 37 Denmark -0.281 38 Sweden -0.341 39 France -0.346 40 Belgium -0.400 41 Italy -0.424 42 Spain -0.440 43 Netherlands -0.488 44