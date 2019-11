Επίτιμος Διδάκτορας στη Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας ο Κ. Ζοπουνίδης

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε την αναγόρευση του Καθηγητή-Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι το 8ο ΑΕΙ της χώρας από άποψη αριθμού φοιτητών και έχει 28 τμήματα. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει 9 τμήματα σε τρεις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη.

Μέλος δύο Ακαδημιών, Royal Academy of Economics and Finance of Spain (όπου εννέα μέλη της είναι νομπελίστες οικονομικών), Royal European Academy of Doctors, Επίτιμος Διδάκτορας του ΑΠΘ (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), κάτοχος του βραβείου Edgeworth-Pareto από τη Διεθνή Εταιρεία Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων. Επίσης είναι κάτοχος σπουδαίων διακρίσεων από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (χρυσό μετάλλιο), Audencia Business School, Ecole Superieure de Paris, ΜΑΙΧ, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Το 2016, το Πολυτεχνείο Κρήτης του απένειμε το βραβείο Αριστείας. Δέχθηκε πλήθος βραβεύσεων για την εφαρμογή του επιστημονικού του έργου από Επιμελητήρια, Ηρακλείου, Πειραιώς και Χανίων και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Στην πολύχρονη καριέρα του, επίβλεψε με επιτυχία μεγάλο αριθμό διδακτορικών διατριβών πολλές από τις οποίες οδήγησαν σε θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, αλλά και κατάληψη διευθυντικών θέσεων σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.

Το τεράστιο ακαδημαϊκό του έργο εκτιμάται με το Google Scholar σε 15421 ετεροαναφορές, h-index 68 και το 1% των πιο ενεργών επιστημονικών συγγραφέων στον κόσμο.