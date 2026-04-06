Η ERGO Ασφαλιστική συνεχίζει σταθερά να στηρίζει τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, παρακολουθώντας συστηματικά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στη βραχυχρόνια μίσθωση. Σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική, υψηλή κερδοφορία αλλά και αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, η ολοκληρωμένη ασφάλιση αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τη θωράκιση των επενδύσεων και την αδιάλειπτη ανάπτυξη του κλάδου.

Ανταποκρινόμενη άμεσα στις απαιτήσεις του Νόμου 5170/2025, που καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν σε πελάτες ή τρίτους κατά την χρήση του ακινήτου, η εταιρεία παρουσιάζει το πρόγραμμα «ERGO My Home Bnb». Η λύση αυτή αποτελεί μία εξειδικευμένη ασφαλιστική λύση για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία συνδυάζει κάλυψη αστικής ευθύνης με προστασία του κτηρίου και του περιεχομένου από βασικούς κινδύνους, όπως πυρκαγιά, κλοπή, καιρικά φαινόμενα, πλημμύρα και ζημιές από διαρροές, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφάλειας που υπερβαίνει τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις.

Η ERGO επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως αξιόπιστος συνεργάτης του κλάδου, με τη συμμετοχή της ως Platinum Χορηγός στο Shortstay Conference 2026. Μέσα από την παρουσία της, ανέδειξε ασφαλιστικές λύσεις που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης και προστατεύουν τις επενδύσεις των επαγγελματιών της φιλοξενίας. Στο περίπτερο της εταιρείας, στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, εκπρόσωποι του εταιρικού δικτύου της ERGO ενημέρωσαν τους επισκέπτες για το σύνολο των ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρονται για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη που ανταποκρίνεται στην πραγματική χρήση των καταλυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή εναλλαγή επισκεπτών, τις απαιτήσεις σε περιπτώσεις ατυχημάτων, καθώς και την ανάγκη ολοκληρωμένης προστασίας του ακινήτου και του περιεχομένου του.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η κυρία Ράνια Αλεξοπούλου, New Business Development Lead της ERGO Ασφαλιστικής, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα: «Προδιαγραφές και απαιτήσεις λειτουργίας στη βραχυχρόνια μίσθωση». Κατά τη συζήτηση, αναφέρθηκε στις αυξημένες υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου και υπογράμμισε ότι η ασφάλιση οφείλει να εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό λειτουργίας ενός καταλύματος. Όπως ανέφερε

χαρακτηριστικά: «Η ασφάλιση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βασικό στοιχείο βιώσιμης λειτουργίας των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και όχι ως απλή κανονιστική απαίτηση. Η ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη δεν αποτελεί επιλογή, αλλά προτεραιότητα».

Η υποχρεωτική ασφάλιση των ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων προσφέρει τη σιγουριά ότι, ακόμα και σε απρόοπτες καταστάσεις, η περιουσία των ιδιοκτητών δεν θα κινδυνεύσει. Για τον λόγο αυτό, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες επιλέγουν εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, όπως το πρόγραμμα ERGO My Home Bnb, που σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της βραχυχρόνιας φιλοξενίας.

Η ERGO παραμένει προσηλωμένη στην στήριξη και την παροχή καινοτόμων λύσεων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, ενισχύοντας την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.