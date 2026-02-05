Η ERGO Ασφαλιστική, έδωσε δυναμικά το «παρών» στο 9ο InsurTech Conference, το σημείο συνάντησης της ασφαλιστικής αγοράς με την τεχνολογία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η αξιοπιστία των δεδομένων, η ωριμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης και η προοπτική στον κυβερνοχώρο μετασχηματίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, τεχνολογίας και του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου.



Στο συνέδριο συμμετείχαν στελέχη της ERGO, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέουν την καινοτομία με τη λειτουργική ανθεκτικότητα, την κυβερνοασφάλεια, την εμπειρία πελάτη και την επιχειρησιακή αριστεία. Μέσα από τις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία που δίνει η εταιρεία στις σύγχρονες τεχνολογίες και ειδικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενισχύοντας την υπεύθυνη χρήση των σύγχρονων εργαλείων και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με το κοινό.

Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζησυμεών, Διευθυντής Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Διαδικασιών της ERGO Ασφαλιστικής, αναφέρθηκε στη μετάβαση του Ομίλου από το στάδιο του πειραματισμού στην επιχειρησιακή εμπιστοσύνη, περιγράφοντας το μοντέλο του AI Factory. Αυτή η κεντρικοποιημένη υποδομή διασφαλίζει ενιαία πρότυπα ασφάλειας, συμμόρφωσης και ποιότητας, επιτρέποντας την ταχεία ανάπτυξη λύσεων σε πολλαπλές επιχειρησιακές μονάδες, χωρίς να θυσιάζεται η διακυβέρνηση ή ο έλεγχος. Η προσέγγιση της ERGO παραμένει ανθρωποκεντρική, υιοθετώντας αυστηρά την αρχή του Human-in-the-Loop, καθώς η τελική ευθύνη των αποφάσεων παραμένει στα εξειδικευμένα στελέχη, ενώ η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά. Η επένδυση του Ομίλου σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να φτάσει τα 130 εκατομμύρια ευρώ έως το 2030, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση για υπεύθυνη, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική.

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο κ. Διονύσης Μασταυράλης, Διευθυντής Υποδομών & Εξυπηρέτησης Χρηστών Συστημάτων Πληροφορικής, τόνισε ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί θεμελιώδη επιχειρησιακή ικανότητα και στρατηγικό πυλώνα εμπιστοσύνης. Η ERGO ενσωματώνει την ασφάλεια ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού κάθε νέας υπηρεσίας, ακολουθώντας την αρχή του Cybersecurity by Design. Οι αποφάσεις βασίζονται σε πραγματικούς επιχειρησιακούς κινδύνους και όχι μόνο σε τεχνικούς δείκτες. Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ευθύνης μεταξύ των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η κυβερνοασφάλεια λειτουργεί ως παράγοντας που επιτρέπει την καινοτομία σε ένα αυστηρό ρυθμιστικό περιβάλλον. Η διαχείριση των κινδύνων από τη χρήση του cloud και τη συνεργασία με τρίτους παρόχους γίνεται μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με σαφείς απαιτήσεις και συνεχή παρακολούθηση.

Στη συνέχεια, η κα Νίκη Τρομπούκη, Διευθύντρια του Τομέα Στρατηγικής και Διακυβέρνησης, αναφέρθηκε στο μέλλον του Bancassurance, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια απρόσκοπτη εμπειρία στο οικοσύστημα τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. Οι διαδρομές του πελάτη εξελίσσονται ώστε να προσφέρουν τη σχετική κάλυψη τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα με απόλυτο σεβασμό στη συγκατάθεση και τη συμμόρφωση, δημιουργώντας πραγματική αξία. Τόνισε, ότι η ERGO επενδύει συστηματικά σε ψηφιακές αρχιτεκτονικές, embedded ασφαλιστικές λύσεις και data-driven μοντέλα συνεργασίας, ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις των GDPR και DORA από τον σχεδιασμό, έτσι ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικά τους τραπεζικούς της συνεργάτες και να προσφέρει απρόσκοπτη εμπειρία στον τελικό πελάτη.

Τέλος η κα Πανωραία (Ρέα) Θελερίτη, Διευθύντρια του Τομέα Πελατών & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ανέδειξε τη σημασία της επιχειρησιακής αριστείας μέσω της χρήσης του Agentic AI. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην εμπειρία του πελάτη, με κάθε έργο Τεχνητής Νοημοσύνης να στοχεύει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, ενώ η επιτυχία αξιολογείται τόσο με δείκτες εμπειρίας όσο και λειτουργικής αποδοτικότητας. Έχοντας προχωρήσει στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, η εταιρεία αξιοποιεί το Agentic AI ως καταλύτη για την επιτάχυνση διαδικασιών και τη δημιουργία μιας πιο απλής, γρήγορης και διαφανούς εμπειρίας ασφάλισης. Για την εταιρεία, το AI αποτελεί στρατηγικό μοχλό μετασχηματισμού του λειτουργικού μοντέλου και ενίσχυσης της πελατοκεντρικής προσέγγισης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής του Τομέα Πωλήσεων, συμμετείχε σε συζήτηση εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ). Η παρουσία του στο πάνελ με τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων του κλάδου, ανέδειξε τις προκλήσεις, τις αναγκαίες παρεμβάσεις καθώς και ενέργειες για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς. Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει την ενεργή συμβολή της ERGO στον διάλογο για το μέλλον του κλάδου και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που ευνοεί την υγιή επιχειρηματικότητα.

Η συνολική παρουσία της ERGO στο 9ο Συνέδριο InsurTech επιβεβαίωσε την ετοιμότητα του οργανισμού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Η έμφαση στην καινοτομία, τη θωράκιση των υποδομών και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη. Καθώς η τεχνολογία διέπει πλέον κάθε πτυχή των εργασιών, o ψηφιακός μετασχηματισμός στο κλάδο των ασφαλίσεων είναι πλέον μονόδρομος. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που προσφέρουν ασφάλεια και ποιότητα, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο μοντέλο παροχής υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της.