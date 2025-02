Η ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, μετά τη διάσωσή της και την ανακεφαλαιοποίησή της με κρατικά κεφάλαια το 2012 είχε δεσμευτεί να αποχωρήσει από κάθε μη τραπεζική δραστηριότητα μεταξύ άλλων και της Ασφαλιστικής.

Έτσι, το 2021, σχεδόν 9 χρόνια μετά, πούλησε το 90,01% των μετοχών της στο fund CVC Capital Partners έναντι 454,4 εκατ. ευρώ με ένα σημαντικό μέρος του τιμήματος που φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ να αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης bancassurance προϊόντων. Μια συνεργασία η οποία ήταν δεσμευτική και είχε ορίζοντα δεκαπενταετίας.

Πούλησε μόνο η ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα τη θυγατρική της Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα; Ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν.

Μετά την οικονομική κρίση του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε σωστό να αυστηροποιήσει τους κανόνες λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτώντας από όσες τράπεζες έχουν λάβει κρατική χρηματοδότηση (για τη διάσωσή τους), να πουλήσουν κάθε μη τραπεζική δραστηριότητα. Ειδικά για την περίπτωση θυγατρικών Ασφαλιστικών εταιρειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι κατά τόπους εποπτικές αρχές των μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως της Γαλλίας & της Γερμανίας – είχαν αποφασίσει να ωθήσουν τον διαχωρισμό τους από τραπεζικά ιδρύματα, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι αποτελούσαν συστημικό κίνδυνο. Αυτές οι συγκυρίες οδήγησαν στην πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής από την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα αλλά και:

Την πώληση της ΑΤΕ Ασφαλιστική το 2014 από την Τράπεζα Πειραιώς στον Γερμανικό πολυεθνικό όμιλο ERGO για 90 εκατ. ευρώ

Tην πώληση της Eurolife ERB (σήμερα Eurolife FFH) 2016, από την Eurobank στο επενδυτικό κεφάλαιο FAIRFAX με έδρα τον Καναδά για 324,7 εκατ. ευρώ.

(η ALPHA Bank είχε προηγηθεί των εξελίξεων πουλώντας το 2006 την τότε θυγατρική της, ALPHA Ασφαλιστική στον Γαλλικό πολυεθνικό όμιλο AXA για 255 εκατ. Ευρώ).

Επανερχόμενοι στο σήμερα, ο νέος ιδιοκτήτης της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, που την απέκτησε το 2021 και προχώρησε στην αναδιάρθρωσή της, ενώ γνωρίζαμε ότι σκοπεύει να την πουλήσει, μας «ξάφνιασε» στις αρχές Φεβρουαρίου μέσα από την ανακοίνωση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Holdings ότι βρίσκονται σε προχωρημένες και αποκλειστικές συζητήσεις για την απόκτησή της. Μια «πώληση» που ήρθε νωρίτερα απ΄ότι υπολογίζαμε – περίπου στα 3 χρόνια – και έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλης της αγοράς.

Γιατί η ΕΘΝΙΚΗ μας ενδιαφέρει τόσο;

Η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική πρόκειται για την μεγαλύτερη και ιστορικότερη Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με 134 χρόνια δραστηριότητας που ανεξαιρέτως ποιος είναι ο μέτοχος της (τράπεζα ή fund) συνεχίζει απρόσκοπτα της εργασίες της, χωρίς να επηρεάζεται το brand της και χωρίς αυτό – κατά τη γνώμη μας – να απασχολεί εν τέλει και τον τελικό καταναλωτή που έχει μάθει να την εμπιστεύεται. Οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική βρισκόταν σε μια συνεχής κατάσταση «πώλησης» για πάνω από 10 χρόνια αλλάζοντας συχνά πυκνά διοικήσεις και 2 φορές μετοχική σύνθεση (συμπεριλαμβανομένου του deal με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ) θα είχε σημειώσει μεγάλες ζημιές και πτώση στην παραγωγή της ως αποτέλεσμα της φυσικής φθοράς του χρόνου. Μια θέση ισχύος για την ΕΘΝΙΚΗ που δεν την έχει καμία άλλη Ασφαλιστική στη χώρα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που το μέλλον της ΕΘΝΙΚΗΣ μας ενδιαφέρει όλους όπως επίσης η ηγετική της θέση στον κλάδο που της δίνει την δυνατότητα να λειτουργεί ως «decision maker» για το σύνολο της αγοράς.

Ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά

Τον Ιούλιο του 2024, η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική ανακοίνωσε ότι τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαζαράκης. Ένα από τα πιο ικανά στελέχη της αγοράς με 30 χρόνια εμπειρίας σε υψηλόβαθμες και διοικητικές θέσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών ο οποίος στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία βρισκόταν στο εξωτερικό ως επικεφαλής της Ασφαλιστικής εταιρείας MetLife στις χώρες του Περσικού κόλπου. Με σπουδές πάνω στην αναλογιστική επιστήμη (νευραλγικής σημασίας για τη δραστηριότητα των Ασφαλιστικών εταιρειών) και εμπειρία σε θέσεις οικονομικού & εμπορικού διευθυντή όπως και Διευθύνοντα Συμβούλου (στην MetLife Greece) πιστεύουμε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος to get the job done αρχικά για να διαχειριστεί την διαδικασία μεταβίβασης στο νέο υποψήφιο μέτοχο και σε δεύτερο χρόνο αλλά και παράλληλα, για να χαράξει τη στρατηγική της εταιρείας για την κορυφή της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς έως το 2027.

Κερδοφορία, εκσυγχρονισμός & ακίνητη περιουσία

Το γεγονός ότι η πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ από το CVC προσέλκυσε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και ότι μια συστημική τράπεζα κινήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες για την απόκτησή της με δεσμευτική πρόταση δείχνει την ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική της εταιρείας και στη στρατηγική που έχει χαράξει η νέα διοίκηση. Μπορεί το 2023 να ήταν μια ζημιογόνος χρήση για την εταιρεία, καθώς διαθέτει μεγάλο αριθμό ζημιογόνων συμβολαίων υγείας (το λεγόμενο legacy χαρτοφυλάκιο) όμως το 2024 – σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Mαζαράκη στο αποκλειστικό δίκτυο συνεργατών – η εταιρεία θα επιστρέψει στην κερδοφορία με την παραγωγή ασφαλίστρων να σημειώνει αύξηση 16%. Παράλληλα, η ανακαίνιση των ιδιόκτητων γραφείων της επί της Καραγεώργη Σερβίας συνεχίζονται κανονικά με σκοπό όλες οι κεντρικές υπηρεσίες να μεταφερθούν εκεί έως το τέλος της φετινής χρονιάς με τα υφιστάμενα γραφεία της ΕΘΝΙΚΗΣ επί της Λ. Συγγρού να είναι προς πώληση, χωρίς όμως να υπάρχει ικανοποιητική προσφορά μέχρι στιγμής. Κινήσεις αξιοποίησης & ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων χώρων και λειτουργικών εξόδων της εταιρείας με σκοπό στο πλαίσιο της στρατηγικής της, τη βελτίωση της κεφαλαιακής αποδοτικότητας της.