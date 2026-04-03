Μια υπόθεση ασφαλιστικής απάτης στο Έβερεστ φέρνει στο φως τις σκοτεινές πλευρές της τουριστικής βιομηχανίας “υψηλού υψομέτρου”, με τις αρχές του Νεπάλ να κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα που εκμεταλλευόταν συστηματικά διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την έρευνα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ερευνών της αστυνομίας, τριάντα δύο οδηγοί κατηγορήθηκαν σε σχέση με το κύκλωμα, το οποίο επηρέασε 4.782 διεθνείς ορειβάτες μεταξύ 2022 και 2025, στις 12 Μαρτίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Kathmandu Post. Η απάτη υπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια.

Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει και σενάριο ταινίας, η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε αρχικά το 2018. Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι οδηγοί «κατασκεύαζαν» μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τουρίστες από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Αυστραλία, καθιστώντας πιο δύσκολο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να επαληθεύσουν τα περιστατικά στην περιοχή του Κατμαντού στο Νεπάλ σύμφωνα με την Kathmandu Post. Σε υψόμετρα που φτάνουν τα 10.000 πόδια, όσοι ανεβαίνουν στο Έβερεστ είναι συχνά ευάλωτοι στην ασθένεια του υψομέτρου, ωστόσο οι αρχές του Νεπάλ διαπίστωσαν ότι οι οδηγοί έβαζαν σκόπιμα μαγειρική σόδα στο φαγητό των ορειβατών για να μιμηθούν τα συνήθη συμπτώματα της ασθένειας του υψομέτρου και στη συνέχεια προσποιούνταν την ανάγκη για επείγουσες υπηρεσίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται την αστυνομία. «Η ασθένεια του υψομέτρου εμφανίζεται όταν το σώμα δεν έχει χρόνο να προσαρμοστεί στη χαμηλότερη διαθεσιμότητα οξυγόνου σε μεγαλύτερα υψόμετρα», σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της κλίμακάς της: χιλιάδες ορειβάτες φέρεται να επηρεάστηκαν σε διάστημα λίγων ετών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία, βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση, καθώς η επαλήθευση περιστατικών σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές του Νεπάλ είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα στον τομέα της ταξιδιωτικής ασφάλισης: την ευαλωτότητα των συστημάτων αποζημίωσης όταν αυτά βασίζονται σε τοπικούς παρόχους υπηρεσιών χωρίς επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου. Παράλληλα, εγείρει ερωτήματα για την εποπτεία του ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου του ορειβατικού τουρισμού στο Νεπάλ, ο οποίος αποτελεί βασική πηγή εσόδων για τη χώρα.

Τεράστιο κύκλωμα

Εταιρείες ελικοπτέρων, τοπικά νοσοκομεία και άλλοι οργανισμοί φέρεται επίσης να συμμετείχαν στην απάτη, καθώς οι οδηγοί παραποιούσαν την ανάγκη για επείγουσες αεροδιακομιδές και περαιτέρω θεραπεία, αναφέρει το Kathmandu Post. Το Era International Hospital φέρεται να έλαβε πάνω από 15,87 εκατομμύρια δολάρια και το Shreedhi International Hospital φέρεται να έλαβε πάνω από 1,22 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τις ψευδείς επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με το ίδιο μέσο που επικαλείται την αστυνομική έρευνα.

Η Mountain Rescue Service φέρεται να πραγματοποίησε 171 δόλιες διασώσεις, γεγονός που της επέτρεψε να εισπράξει 10,31 εκατομμύρια δολάρια από διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με το Kathmandu Post. Η Nepal Charter Service φέρεται να αποκόμισε 8,2 εκατομμύρια δολάρια από τη συμμετοχή της στο κύκλωμα, ενώ η Everest Experience and Assistance συνδέεται με ασφαλιστικές απαιτήσεις ύψους 11,04 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που επικαλείται την αστυνομία.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με στόχο την απόδοση ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας τόσο του τουριστικού όσο και του ασφαλιστικού τομέα. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή ενδέχεται να έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα, όχι μόνο στις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και στην εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών που επιδιώκουν να κατακτήσουν την «κορυφή του κόσμου».