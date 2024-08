Η Ardonagh Advisory συμφώνησε να εξαγοράσει την βρετανική εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης R.K. Henshall & Co. Ltd.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συναλλαγής, η οποία υπόκειται σε ρυθμιστική έγκριση, δεν αποκαλύφθηκαν. Ιδρύθηκε το 1976, η R.K. Η Henshall & Co. ειδικεύεται στην εμπορική ασφάλιση και διαθέτει μια σειρά από προγράμματα υψηλής ποιότητας μέσω του τμήματος Air Underwriting.



Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι διευθυντές John Henshall και Allen Simpson θα παραμείνουν στην επιχείρηση, με τον Henshall να συνεχίζει να ηγείται της επιχείρησης, αναφέροντας στον Stephen Boyd, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Advisory Insurance Brokers στο Βορρά.



Ως μέρος του Ardonagh Advisory, ο R.K. Η Henshall & Co. Ltd. θα συμμετάσχει στη μεσιτική εταιρεία GWP UK, αξίας 1 δισεκατομμυρίου στερλινών και πλέον, με περισσότερους από 2.600 ανθρώπους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.



«Ως οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, η πώληση σε μεγαλύτερη εταιρεία ήταν μια τεράστια απόφαση. Ήταν πραγματικά σημαντικό να βρούμε μια επιχείρηση που να κατανοεί και να υποστηρίζει την κουλτούρα μας, και αυτό θα σήμαινε τελικά μια ισχυρότερη πρόταση για τους πελάτες μας», σχολίασε ο Henshall. «Στην Ardonagh ενώνουμε τις δυνάμεις μας με μια δυναμική και αναπτυσσόμενη επιχείρηση, φέρνοντας ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους και τους πελάτες μας».



«Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε την R.K και την ομάδα του Henshall στην Ardonagh. Η συμφωνία ενισχύει την παρουσία μας σε βορειοδυτικό και νότιο Cheshire», σύμφωνα με τον Richard Tuplin, CEO Advisory Insurance Brokers Ltd.



Ο διευθυντής M&A, Joe Conway πρόσθεσε: «Έχοντας γνωρίσει τον John και τον Allen εδώ και αρκετά χρόνια, είναι χαρά να τους βλέπω να συμμετέχουν στο Advisory. R.K. Η Henshall σημείωσε όλα τα πλαίσια για εμάς: μια ομάδα υψηλής ποιότητας και με κίνητρα, αφοσιωμένη ηγεσία και βαθιές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.»



Η Ardonagh Advisory Broking Holdings με έδρα το Λονδίνο αποτελείται από τις μάρκες Bravo Networks, Footman James, Hera Indemnity, Geo Underwriting, Lorega, Towergate, Towergate Health & Protection, Thompson & Bryan και Usay Compare.