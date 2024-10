Share on Facebook

Η οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS 2) αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως για τις βασικές και σημαντικές οντότητες. Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της συμμόρφωσης με τη NIS 2 είναι η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Στη συνέχεια θα δούμε γιατί η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της NIS 2 και πώς οι οργανισμοί μπορούν να την εφαρμόσουν αποτελεσματικά.

του Νίκου Γεωργόπουλου, Digital Risks Insurance Broker, Specializing in Cyber, Tech, Media, Info & Privacy Risks, Expert in Navigating the Complex Digital Risk Management Landscape | CCRS | DPO Executive | Co-Founder DPO Academy |

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εφαρμογή της εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο της NIS 2, το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι ο οργανισμός πληροί τις υποχρεώσεις του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει την εποπτεία της ανάπτυξης και εκτέλεσης ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο υψηλότερο επίπεδο, το διοικητικό συμβούλιο δίνει τον τόνο για ολόκληρο τον οργανισμό, τονίζοντας τη σημασία της επαγρύπνησης και της προληπτικής άμυνας έναντι των απειλών στον κυβερνοχώρο. Η συμμετοχή τους διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι για την εκπαίδευση και ότι η κατάσταση της κυβερνοασφάλειας του οργανισμού αξιολογείται και βελτιώνεται συνεχώς.

Τι είναι η NIS2;

Η NIS2 βασίζεται στην αρχική οδηγία NIS, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους τομείς και οντότητες. Η οδηγία επιβάλλει αυστηρά μέτρα κυβερνοασφάλειας για την προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας των βασικών υπηρεσιών. Η συμμόρφωση με τη NIS 2 δεν αφορά μόνο την εφαρμογή τεχνικών λύσεων, αλλά και στη δημιουργία ισχυρής εταιρικής κουλτούρας κυβερνοασφάλειας εντός των οργανισμών.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση στον κυβερνοχώρο

Η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της συμμόρφωσης με τη NIS2. Εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, και τα ανώτατα στελέχη, κατανοούν τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι βασικοί λόγοι για τους οποίους η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας:

1. Μετριασμός του ανθρώπινου σφάλματος: Το ανθρώπινο λάθος παραμένει μία από τις κύριες αιτίες των περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Η εκπαίδευση βοηθά τους εργαζόμενους να αναγνωρίζουν τις απόπειρες phishing, να αποφεύγουν μη ασφαλείς πρακτικές και να κατανοούν τις συνέπειες των πράξεών τους

2. Συμμόρφωση και υποβολή εκθέσεων: Η NIS 2 απαιτεί από τους οργανισμούς να αναφέρουν σημαντικά περιστατικά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τι συνιστά αναφερόμενο περιστατικό και τις διαδικασίες για την αναφορά του. Η εκπαίδευση διασφαλίζει ότι το προσωπικό μπορεί να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει άμεσα τα ζητήματα

3. Προστασία ευαίσθητων πληροφοριών: Οι εργαζόμενοι συχνά χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα. Η εκπαίδευσή τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των δεδομένων συμβάλλει στην πρόληψη παραβιάσεων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων

4. Δημιουργία εταιρικής κουλτούρας κυβερνοασφάλειας: Η τακτική κατάρτιση προάγει μια κουλτούρα ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας. Όταν η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γίνεται μέρος της οργανωτικής κουλτούρας, οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να τηρούν τις βέλτιστες πρακτικές και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία του οργανισμού.

Εφαρμογή αποτελεσματικής κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση στον κυβερνοχώρο

Για να είναι αποτελεσματική, η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, ελκυστική και συνεχής. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για την εφαρμογή μιας τέτοιας εκπαίδευσης:

1. Προσαρμοσμένο περιεχόμενο: Η κατάρτιση θα πρέπει να είναι σχετική με τους συγκεκριμένους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εργαζομένων. Το προσαρμοσμένο περιεχόμενο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με τα καθημερινά τους καθήκοντα

2. Διαδραστικές και ελκυστικές μέθοδοι: Χρησιμοποιήστε διαδραστικές μεθόδους, όπως προσομοιώσεις, κουίζ και σενάρια της πραγματικής ζωής, για να καταστήσετε την εκπαίδευση ελκυστική. Η ενσωμάτωση του gamification μπορεί επίσης να ενισχύσει τη συμμετοχή των εργαζομένων

3. Τακτικές ενημερώσεις: Οι απειλές στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται συνεχώς. Οι τακτικές ενημερώσεις του εκπαιδευτικού περιεχομένου διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις τελευταίες απειλές και τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισής τους

4. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση: Οι τακτικές αξιολογήσεις βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η ανατροφοδότηση από τους εργαζόμενους μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση

5. Συμμετοχή της ηγεσίας: Η ηγεσία θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά και να εγκρίνει την κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Όταν οι ηγέτες δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, υπογραμμίζεται η σημασία της για ολόκληρο τον οργανισμό

Συμπέρασμα

Η εκπαίδευση σε θέματα ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο δεν είναι απλώς μια κανονιστική απαίτηση στο πλαίσιο της NIS 2, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα για την προστασία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού και τη διασφάλιση της συνέχειας των βασικών υπηρεσιών. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένα και ελκυστικά προγράμματα κατάρτισης, οι οργανισμοί μπορούν να οικοδομήσουν μια κουλτούρα κυβερνοασφάλειας που μειώνει τους κινδύνους και ενισχύει τη συμμόρφωση. Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο συνεχίζουν να εξελίσσονται, η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση θα παραμείνουν κρίσιμα στοιχεία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Πηγή: https://www.linkedin.com/in/nikos-georgopoulos/