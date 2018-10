Facebook για ασφαλιστές: Οι 15 καλές πρακτικές

Στην εποχή της τεχνολογίας, του Facebook και του Twitter οι ασφαλιστές γίνονται “phygital”, κάτι δηλαδή ανάμεσα στο “physical” και το “digital”, τον παραδοσιακό ασφαλιστή, που μπορεί να εξοικειωθεί με το διαδίκτυο, να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανάπτυξης εργασιών. Αυτό που είναι αντικείμενο αναζήτησης από τον καταναλωτή σήμερα είναι η απλότητα. Απλότητα-αμεσότητα στην επικοινωνία, στα νοήματα, στους όρους αλλά και στις διαδικασίες. Και το facebook είναι ένα μέσο που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πεδίο αυτό. Αν δεν έχεις λοιπόν ένα λογαριασμό στο facebook, καλό είναι να ξεκινήσεις από σήμερα. Εμείς από την πλευρά μας θα σου πούμε ποιες είναι οι 15 βασικές και βέλτιστες πρακτικές.

1. Αναθεώρησε τις πληροφορίες στο προφίλ σου

Πότε ήταν η τελευταία φορά που διάβασες το δικό σου προφίλ; Βεβαιώσου ότι σε αντιπροσωπεύει, ότι έχει όλες τις πληροφορίες για εσένα και την επιχείρησή σου.

2. Επίλεξε την εικόνα του προφίλ σου προσεκτικά

Μην ξεχνάς ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Θυμήσου πόσες φορές έχεις δει στο διαδίκτυο ή σε περιοδικό ένα τίτλο ή ένα όνομα κάνοντας απευθείας focus στην εικόνα του ανθρώπου που το λέει.

Η εικόνα σου στο Facebook είναι μικρή αλλά “ισχυρή”. Αυτή η εικόνα θα είναι συνδεδεμένη με όλα όσα δημοσιεύεις, γι ‘αυτό χρησιμοποίησε μία επαγγελματική φωτογραφία με υψηλή ποιότητας. Φρόντισε επίσης το λογότυπο και το headshot να είναι ευανάγνωστα.

3. Παρακολούθησε τον ανταγωνισμό

Εάν η σελίδα σου έχει τουλάχιστον 100 Like, μπορείς να δεις τις πληροφορίες της σελίδας των συνομηλίκων και των ανταγωνιστών σου. Από την καρτέλα “Insights” (στατιστικά), κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή “Pages to Watch”(επισκόπηση). Κάνε κλικ στην επιλογή “Pages to Watch” (σελίδες για παρακολούθηση) και επιλέξτε τουλάχιστον πέντε σελίδες που σας ενδιαφέρουν. Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση σελίδας για κάθε μία από αυτές. Θα μπορείτε να συγκρίνετε τον αριθμό των αναρτήσεων και την “αφοσίωσή” των χρηστών σε εβδομαδιαία βάση για κάθε σελίδα που προσθέσατε. Αν μια σελίδα ιστοτόπου έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εβδομάδα, επισκεφθείτε τη σελίδα της και δείτε τι έχει κάνει. Αξιοποιήστε το εργαλείο αυτό για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί.

4. Αξία μετά την αποτίμηση

Έχετε κάτι που θέλουν οι επικείμενοι πελάτες σας, γνώση. Είστε ειδικός σε έναν τομέα που για πολλούς φαντάζει περίπλοκος και δυσνόητος. Η ασφάλιση προκαλεί είναι για αρκετούς ανθρώπους δυσνόητη. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα σας στο Facebook για να μοιραστείτε τη γνώση σας με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν ότι ωφελούνται με την πληροφορία που αποκτούν και ότι μαθαίνουν κάτι νέο και χρήσιμο.

5. Ελέγξτε τα γεγονότα και την ορθογραφία

Αυτή η πρακτική είναι αυτονόητη. Ελέγξτε πάντα για τυπογραφικά λάθη, σωστή γραμματική και σωστές πληροφορίες πριν από την ανάρτηση. Δώστε λίγα λεπτά στον εαυτό σας για να αποφύγετε τα λάθη. Αν κάνετε κάποιο λάθος, να ξέρετε ότι μπορείτε κλικάροντας στο δεξί πάνω μέρος της ανάρτησης να επέμβετε και σε δεύτερο χρόνο.

6. Συμπερίληψη εικόνων στις αναρτήσεις σας

Οι χρήστες του Facebook βλέπουν τις αναρτήσεις που έχουν εικόνες 2,3 φορές περισσότερο από τις “ξερές” δημοσιεύσεις. Επίσης περιεχόμενο με φωτογραφία είναι 40 φορές πιο πιθανό να μοιραστεί (share). Χρησιμοποίησε λοιπόν εικόνες.

7. Συνέδεσε τον λογαριασμό σου στο Instagram με τον λογαριασμό σου στο Facebook

Επειδή το Instagram ανήκει στο Facebook υπάρχει μια αρκετά καλή αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πλατφορμών. Την επόμενη φορά που θέλεις να δημοσιεύσεις μια φωτογραφία στο Instagram, επέλεξε πρώτα το εικονίδιο του Facebook και η εφαρμογή θα σε καθοδηγήσει για τη σύνδεση των λογαριασμών σου.

8. Ενσωμάτωσε βίντεο εάν είναι εφικτό

Στο Facebook η “καταγραφή ήχου” και τα “βίντεο” που έχουν μεταφορτωθεί απευθείας στην πλατφόρμα του Facebook και δεν είναι μέσω ενός τρίτου ιστότοπου όπως το YouTube, ονομάζονται “εγγενή” (native). Τα εγγενή βίντεο έχουν διπλάσιες προβολές σε σχέση με το YouTube και η εμπλοκή των χρηστών είναι επτά φορές μεγαλύτερη. Χρησιμοποίησε επομένως τα βίντεο δημιουργικά για να μεταδόσεις γνώσεις και να συμβουλεύσεις τους φίλους σου στο facebook. Αν δεν είσαι άνετος-η μπροστά από την κάμερα, μπορείς να μετατρέψεις εικόνες και διαφάνειες σε σύντομο βίντεο. Απλά κάν’ το με ενδιαφέροντα τρόπο.

9. Κάνε στοχευμένες αναρτήσεις

Το Facebook σου επιτρέπει να στοχεύσεις τις αναρτήσεις σου βάσει ενδιαφέροντος, ηλικίας, φύλου, τοποθεσίας και γλώσσας με το εργαλείο “Βελτιστοποίηση κοινού”. Χρησιμοποίησε το για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα.

10. Κάνε ημερολόγιο

Η δημιουργία ενός ημερολογίου περιεχομένου είναι ένας εύκολος τρόπος για να διαχειριστείς την παρουσία σου στο Facebook. Σημείωσε τις ημέρες που θέλεις να δημοσιεύσεις και τον τύπο περιεχομένου που θα δημοσιεύσεις. Μπορείς να προγραμματίσεις ακόμα και ενδιαφέροντα άρθρα και βίντεο για να τα μοιραστείς αργότερα.

11. Προγραμματισμός μηνυμάτων για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης μπορεί να φαίνεται λογικό να δημοσιεύεις κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας. Αλλά η υψηλότερη κινητικότητα καταγράφεται από τις 5 μ.μ. έως τις 1 π.μ. Και τα Σαββατοκύριακα, ειδικά την Κυριακή τα ποσοστά συμμετοχής είναι υψηλά. Στο γραμματοκιβώτιο του Facebook, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ρολογιού και να προγραμματίσετε δημοσιεύσεις οποιαδήποτε στιγμή, ημέρα ή νύχτα. Συμβουλή μπόνους: Θυμηθείτε να δημοσιεύσετε τις αργίες. Μπορείτε να αναρτήσετε εικόνα και μήνυμα με θέμα τις διακοπές.

12. Χρησιμοποιήστε το Facebook Insights

Από εκεί δεν παρακολουθείτε μονάχα τους ανταγωνιστές αλλά και τη σελίδα σας. Ανακαλύψτε σε τι ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό όσοι βλέπουν τις αναρτήσεις σας και ενισχύστε αυτή την πολιτική.

13. Budget για ενίσχυση

Εάν θέλετε να επεκτείνετε περαιτέρω την εμβέλειά σας, θα σας κοστίσει. Αλλά μην τρομάξετε δεν θα αδειάσει και τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Θα έχετε μεγαλύτερη προβολή στο διαδίκτυο για μόλις 5 δολάρια. Και κάθε φορά που ενισχύετε ένα post θα φτάνετε στην αγορά-στόχο σας πέρα ​​από εκείνους που ήδη τους αρέσει η σελίδα σας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση νέων χρηστών.

14. Απαντήστε στα μηνύματα έγκαιρα

Με δεδομένο ότι είστε επαγγελματίας είναι σημαντικό να απαντάτε γρήγορα. Για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπαίνετε συχνά στη σελίδα σας να ελέγχετε τα μηνύματά σας και να απαντάτε άμεσα. Ο μέσος χρόνος απόκρισης εμφανίζεται στην επαγγελματική σας σελίδα και είναι ορατός σε όλους.

15. Διαδώστε τα σχόλια του Word και των αιτημάτων

Προσθέστε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα σου για τη σελίδα σου στο Facebook, επίσης μπορείς να το βάλεις στο email σου και στο newsletter. Προωθήστε τη σελίδα σoυ στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχεις. Κάν’ το πιο εύκολο για τους ανθρώπους να σε βρουν και ζήτα να αφήσουν σχόλια στη σελίδα σου στο Facebook. Συμβουλή Μπόνους: Διασκέδασε το! Εάν δεν απολαμβάνεις αυτό που μοιράζεσαι οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ σου.