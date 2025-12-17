Στην πολιτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε ένα περιβάλλον προκλήσεων πολυεπίπεδα και την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλισης αναφέρθηκαν από το βήμα των 31ων Insurance Awards Filippos Morakis , εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του επιχειρείν και υψηλόβαθμα στελέχη από ασφαλιστικές και διαμεσολαβητικές εταιρείες.

Στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής, στις 15 Δεκεμβρίου, παρουσία άνω των 400 συμμετεχόντων, βραβεύτηκαν οι διαμεσολαβητές που διακρίνονται σε τομείς όπως η καινοτομία, η πελατοκετρικότητα, η βιωσιμότητα.

Με σταθερό σημείο αναφοράς τη μνήμη και την προσφορά του Φιλίππου Μωράκη, τα βραβεία συνεχίζουν να λειτουργούν ως πυξίδα αξιοπιστίας και προόδου. Κάθε διάκριση δεν αποτελεί απλώς μια επιβράβευση, αλλά και μια υπενθύμιση της σημασίας που έχει ο ρόλος της ασφάλισης για την οικονομία και την κοινωνία. Σε ένα περιβάλλον διαρκών προκλήσεων, τα Insurance Awards επιβεβαιώνουν πως η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει τα στελέχη, τις δομές και την αποφασιστικότητα να προχωρήσει δυναμικά στο μέλλον.

Ν. Παπαθανάσης: Το 2026 θα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών

Την θετική εικόνα στην ελληνική οικονομία σκιαγράφησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. «Το 2026 θα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών, το οποίο θα ανέρχεται σε 16,9 δισεκατομμύρια. Ένα πρόγραμμα που μεταφέρει στην κοινωνία και στην οικονομία ακριβώς το μέρισμα της ανάπτυξης της χώρας. Βέβαια απέχουμε ως ασφαλιστική αγορά από το μέσο όρο της Ευρώπης». Η ασφάλιση παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, είπε ο υπουργός και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά μέτρων όπως η υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων με τζίρο από 500.000€ και η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Χ. Θεοχάρης: Η κυβέρνηση έχει δει στον ασφαλιστικό κλάδο ένα σύμμαχο

Μιλώντας από το βήμα της εκδήλωσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, αναφέρθηκε στη σημασία του ασφαλιστικού κλάδου για την οικονομία και τόνισε ότι στην Ελλάδα η ασφαλιστική βιομηχανία βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης. Όπως σημείωσε ο ρόλος της ασφάλισης είναι πολυδιάστατος όσον αφορά τη στήριξη του επιχειρείν και της οικονομικής συνέχειας και εξέλιξης και έχει αναγνωριστεί από την κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση έχει δει στον ασφαλιστικό κλάδο ένα σύμμαχο, ένα αρωγό στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας. Η συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς είναι κρίσιμη για να αναπτύξουμε τις εξωτερικές μας σχέσεις να εξάγουμε και να επενδύουμε στο εξωτερικό. Χωρίς την ασφάλιση των εξαγωγών και των επενδύσεων στο εξωτερικό, που ο ασφαλιστικός τομέας παρέχει, πλαισιωμένη από τις εγγυήσεις του κράτους για χώρες που δεν μπορούν να ασφαλιστούν δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε όλα όσα έχουμε πετύχει».

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Πρέπει να φτιάξουμε νομοθεσία παρόμοια με άλλες χώρες της Ευρώπης

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μίλησε για την χαμηλή διείσδυση του ασφαλιστικού κλάδου στην ελληνική οικονομία, καθώς σήμερα αποτελεί μόλις το 2,4% του ΑΕΠ, επισημαίνοντας ότι η διαφορετική εικόνα που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι απόρροια κουλτούρας αλλά κατάλληλου θεσμικου πλαισίου που έρχεται να θωρακίσει την πολιτεία και τους πολίτες. Σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων και των οχημάτων τόνισε ότι πρόκειται αφενός για σημαντικές ενέργειες, αλλά δεν επαρκούν καθώς χρειάζονται στο πεδίο αυτό όχι μικρά αλλά μεγάλα βήματα. «Η ασφάλεια είναι προνόμιο των φτωχών. Πρέπει να φτιάξουμε νομοθεσία παρόμοια με άλλες χώρες της Ευρώπης». Σχετικά με το θεσμό των βραβεύσεων είπε ότι είναι αναγκαίο να διακρίνονται οι επαγγελματίες που διαφοροποιούνται «σήμερα βραβεύονται άνθρωποι που έχουν σπουδαία διαδρομή για την ποιότητα, την παραγωγικότητα και άλλα χαρακτηριστικά». Τέλος o πρόεδρος του ΕΕΑ έκανε αναφορά στην περικοπή των προμηθειών των ασφαλιστών΄ που οδηγεί σε μείωση των εισοδημάτων τους, ζητώντας από τις εταιρείες να τεθεί τέρμα στην εν λόγω πολιτική.

Ν. Μακρόπουλος: Ο Φ. Μωράκης διέθετε όραμα, ήθος και βαθιά πίστη στην αξία του θεσμού της ασφάλισης

Εν συνεχεία στη δική του παρέμβαση ο Νικόλαος Μακρόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ευρώπη Ασφαλιστική, κάνοντας αναφορά στα Insurance Awards Filippos Morakis είπε ότι «ο ιδρυτής, Φίλιππος Μωράκης, δεν ήταν απλώς ένας πρωτοπόρος της ασφαλιστικής ενημέρωσης. Ήταν ένας άνθρωπος που διέθετε όραμα, ήθος και βαθιά πίστη στην αξία του θεσμού της ασφάλισης. Είχε την ικανότητα να ενώνει ανθρώπους να αναδεικνύει τα θετικά παραδείγματα και να εμπνέει γενιές επαγγελματιών. Το έργο του συνεχίζεται άξια από τους δύο γιους, τον Μιχάλη και τον Νίκο Μωράκη που όχι μόνο τιμούν την παράδοση αλλά την εξελίσσουν, δημιουργώντας έναν θεσμό υψηλό προδιαγραφών με κύρος και σεβασμό στην ασφαλιστική αγορά». Ο κ. Μακρόπουλος επίσης μίλησε για τις προκλήσεις του κλάδου, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, που οδηγούν σε μεγάλες οικονομικές και υλικές απώλειες τις τοπικές κοινότητες, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζουν τις ασφαλίσεις καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική των ιδιωτικών νοσοκομείων.



Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και οι κ.κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος (CEO, SRS), Αχής Παύλος (Insurance & Reinsurance Coordinator, ΟΡΙΖΩΝ 1964), Αχής Χρήστος (Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης, ΟΡΙΖΩΝ), Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προιόντων της Eurolife FFH, Hassene Feki, CEO στην Groupama, Γιάννης Καντώρος, CEO Ομίλου Interamerican, Καρούτζος Θεόδωρος (Διευθύνων Σύμβουλος, Affidea), Παναγιωτης Κατσανίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιντερσαλόνικα, Μουρατίδου Αγγελική (Γενική Διευθύντρια, Euroins Ελλάδος), Βασίλης Μπακούσης, Διευθυντής Πωλήσεων Ατλαντική Ένωση, Αλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Ιωάννης Παπαβασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΡΩΠΗ Holdings, Θεανώ Τελωνιάτη, Country Manager της AIG Greece, Στάθης Φρούσος, Διευθύνων Σύμβουλος στην Γενική Πανελλαδική, Βασίλης Χριστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Allianz κ.α.

