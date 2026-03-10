Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών δεν είναι πλέον ένα σπάνιο ενδεχόμενο αλλά ένας διαρκής συστημικός κίνδυνος. Η μετάβαση από την απλή αποκατάσταση ζημιών στην ολοκληρωμένη διαχείριση και την πρόληψη απαιτεί τη σύγκλιση της επιστημονικής πρόβλεψης με τη δημόσια πολιτική και την ασφαλιστική κάλυψη. Στο Insurance Forum Athens Edition στις 27 Φεβρουαρίου σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον ρόλο των φυσικών καταστροφών στον τομέα των ασφαλειών, με συντονιστή τον Χρήστο Γαβαλά, δημοσιογράφο της Morax Media αναλύθηκε η ανάγκη για μία νέα κουλτούρα στον τομέα της προστασίας. Σύμφωνα με την κυρία Αγγελική Μουρατίδου, General Manager στη Euroins Ελλάδος, οι αλλαγές που έχει επιφέρει η κλιματική κρίση την τελευταία 10ετία είναι τεράστιες, οι επιχειρήσεις όμως δεν έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Θεωρούν ό,τι θα συμβούν σε κάποιους άλλους οι καταστροφές, αλλά η πραγματικότητα τις διαψεύδει» είπε η κυρία Μουρατίδου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με ισχυρή ασφαλιστική συνείδηση.

Υπογράμμισε πως η βάση της ασφάλισης είναι να την έχεις όταν δεν την χρειάζεσαι, ώστε να είσαι εξασφαλισμένος όταν την χρειαστείς. Χαρακτήρισε την καινοτομία ως μονόδρομο για την ασφαλιστική αγορά, προσθέτοντας πως η AI παρέχει εργαλεία για την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων και τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης,

Τέλος, ο κ. Σταύρος Δημόπουλος, Vice President της FUEDI ανέφερε ότι είναι στη φύση της δουλειάς των πραγματογνωμόνων να είναι προετοιμασμένοι, τεχνικά και άρτια καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν σε μία επείγουσα κατάσταση. Τόνισε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ανοιχτός διάλογος των πραγματογνώμων με τα τμήματα ζημιών των ασφαλιστικών εταιρειών και τους διαμεσολαβητές, προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού το πώς θα διαμορφώσουν την επόμενη πενταετία. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα αποστάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.