Η Generali “οδηγεί” την ψηφιακή καινοτομία στην ασφάλιση

Την αξιοποίηση της τηλεματικής τεχνολογίας (telematics) προς όφελος των ασφαλισμένων θέτει η Generali, μέσω της εφαρμογής “Generali My Drive”. Η καινοτόμος εφαρμογή είναι πλέον, διαθέσιμη για νέους και υπάρχοντες ασφαλισμένους της εταιρείας. Η νέα αυτή υπηρεσία αναβαθμίζει σημαντικά την προϊοντική γκάμα της στον κλάδο αυτοκινήτου, προσφέροντας τη δυνατότητα έκπτωσης για στους χρήστες.

Η είσοδος της Generali στον κλάδο του insurtech σηματοδοτεί άλλη μια στρατηγική κίνηση στην κατεύθυνση υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου, να αποτελέσει πρωτοπόρο δύναμη στον κλάδο ατομικών ασφαλίσεων, με καινοτόμες λύσεις. Ο κ. Jaime Anchustegui, CEO International του Ομίλου Generali, χαιρέτισε με τη σειρά του το νέο βήμα της Generali Ελλάδος στο ψηφιακό μέλλον της ασφάλισης, τονίζοντας:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθούμε την εξέλιξη της τοπικής αγοράς, αλλά και ειδικότερα την πορεία της Generali Hellas, η οποία συνεχίζει να πρωτοπορεί και να συνδέει το όνομά της με την ψηφιακή καινοτομία και τον άνθρωπο, κατευθύνσεις απόλυτα συνυφασμένες με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου. Μας ενδιαφέρει να επενδύουμε διαχρονικά και σταθερά στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμες λύσεις, που κάνουν τη διαφορά στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Υλοποιούμε από κοινού το όραμα μας, να αποτελούμε “Lifetime Partners” όσων μας εμπιστεύονται».

Ήδη από τον Ιούλιο του 2015 ο Όμιλος Generali ανακοίνωσε την εξαγορά της νεοφυούς εταιρίας MyDrive Solutions, με έδρα το Λονδίνο. Η ΜyDrive εξειδικεύεται στις εφαρμοσμένες λύσεις τηλεματικής στον κλάδο ασφάλισης, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνολογία και την ασφαλέστερη οδήγηση. Η παραπάνω συνεργασία εκφράζει τη στρατηγική του Ομίλου Generali, η οποία είναι προσανατολισμένη στην πρόληψη και στο σχεδιασμό έξυπνων λύσεων, που έχουν ως επίκεντρο τον ασφαλισμένο. Η παρουσίαση της καινοτόμου αυτής τεχνολογίας στην ελληνική αγορά γίνεται μετά από ενδελεχή έρευνα και με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, που εξασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων και την αξιοποίηση τους με βάση τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

“Drive your best, pay less!” My Drive – H εφαρμογή που επιβραβεύει την ασφαλή οδήγηση

Η τηλεματική εφαρμόζεται σε πολλές χώρες από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό που κάνει όμως την εφαρμογή “Generali My Drive” να ξεχωρίζει είναι η ευκολία χρήσης και ο έξυπνος σχεδιασμός, που συντελεί σε μια πιο εξατομικευμένη αντιμετώπιση ως προς το τελικό ασφάλιστρο. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι ασφάλισης αυτοκίνητου Speed της Generali μπορούν με την ανανέωση της ασφάλισής τους, να κατεβάσουν στο κινητό τους (iphone /android) την εφαρμογή. Αφού την ενεργοποιήσουν, η εφαρμογή θα μπορεί να καταγράψει κάθε τους διαδρομή. Μετά τη συμπλήρωση ενός ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού χιλιομέτρων οδήγησης, διαμορφώνεται το ατομικό Σκορ Οδηγικής Συμπεριφοράς του χρήστη. Βάσει αυτού, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να λαμβάνει έκπτωση ασφαλίστρου έως 30%.

Πιο έξυπνη και ασφαλής οδήγηση

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες τροχαίων ατυχημάτων είναι η υπερβολική ταχύτητα και η μη τήρηση του ΚΟΚ. Το έξυπνο σύστημα του “Generali My Drive app” λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί μια σειρά παραγόντων οδηγικής συμπεριφοράς όπως: η επιτάχυνση, το φρενάρισμα, ο ρυθμός και η σταθερότητα στην οδήγηση καθώς και η οδήγηση στις στροφές. Το υψηλό σκορ στις παραπάνω παραμέτρους μεταφράζεται σε ασφαλέστερες συνθήκες οδήγησης, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο τροχαίου. Παράλληλα, η ομαλή οδήγηση, το ομαλό φρενάρισμα, η ομαλή επιτάχυνση και η διατήρηση σταθερής ταχύτητας, σεβόμενη τα όρια ταχύτητας, μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση καυσίμου αλλά και χαμηλότερη εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον.

Εκπαιδεύοντας πιο ασφαλείς οδηγούς

Μετά από την καταγραφή κάθε διαδρομής ο χρήστης λαμβάνει άμεσα την ανάλυση της οδηγικής του συμπεριφοράς. Μπορεί έτσι να δει σε ποια σημεία της διαδρομής η οδήγησή του ήταν ασφαλής και σε ποια επιδέχεται βελτίωσης. Μάλιστα, θα μπορεί να λαμβάνει και συμβουλές ασφαλούς οδήγησης, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα, μαθαίνοντας πώς οι αντιδράσεις και η ετοιμότητά του σαν οδηγός, αυξάνουν /μειώνουν τον κίνδυνο ατυχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλισμένος έχει έναν «προσωπικό σύμβουλο» ασφαλούς οδήγησης, που χωράει κυριολεκτικά στο κινητό του και τον ακολουθεί σε κάθε του διαδρομή.

Όπως δηλώνει η κ. Πάνος Δημητρίου, CEO της Generali Hellas: «Η έξυπνη τεχνολογία αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των καταναλωτών. Ακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς και επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία, γιατί ευελπιστούμε να είμαστε συνοδοιπόροι στη ζωή των ασφαλισμένων. Σχεδιάσαμε, λοιπόν, ένα εργαλείο που “χωράει” την ασφάλεια στο κινητό τους και βελτιώνει την καθημερινότητά τους, αναβαθμίζοντας την εμπειρία ασφάλισής τους. Το “Generali, My Drive app” έρχεται να επιβραβεύσει την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά και να προάγει την ασφάλεια στους δρόμους. Πιστεύουμε ότι οι ασφαλισμένοι μας θα βρουν τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, εκπαιδευτική, απλή και έξυπνη!»