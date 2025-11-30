Επιβραβεύοντας την παραγωγικότητα και επιδιώκοντας τη διαρκή ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας με τους διαμεσολαβητές της, η Generali διοργάνωσε ένα τριήμερο ταξίδι στα ιστορικά Καλάβρυτα για το Εταιρικό Υβριδικό Δίκτυο Συνεργατών της.

Η απόδραση αυτή αποτέλεσε ευκαιρία για δημιουργία κοινών εμπειριών, ανταλλαγή απόψεων και περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας και των ανθρώπων της, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, όπως μόνο η Generali μπορεί να προσφέρει.

Στην ξεχωριστή αυτή ταξιδιωτική εξόρμηση συμμετείχε και η Διοίκηση της Generali με τους κ.κ. Πάνο Δημητρίου, CEO, Σωτήρη Γουγούση, Chief Sales Officer και Νίκο Αγγελόπουλο, Διευθυντή Υβριδικού Δικτύου Συνεργατών, για να συνοδεύσουν τους Συνεργάτες, υπογραμμίζοντας έμπρακτα τη σημασία που αποδίδει η Εταιρεία στην ανθρώπινη επαφή και στην αναγνώριση των προσπαθειών των συνεργαζόμενων επαγγελματιών. Η συνολική εμπειρία χαρακτηρίστηκε από θετικό κλίμα και δημιουργικές συζητήσεις, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της Εταιρείας για ουσιαστική και διαρκή συνεργασία.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού περιλάμβανε επισκέψεις σε σημεία με έντονη ιστορική, πολιτιστική ταυτότητα, ενώ δεν έλειψε και η επαφή με τη μοναδική φύση της περιοχής σε ένα τριήμερο γεμάτο εικόνες, δράσεις και εκπλήξεις. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το ιστορικό Μέγα Σπήλαιο, και το Μουσείο Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων, να περιηγηθούν στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, καθώς και να ξεναγηθούν στον αμπελώνα του οινοποιείου Τετράμυθος για να γνωρίσουν από κοντά τη δουλειά των παραγωγών της περιοχής και τη σύνδεση του τόπου με τη σύγχρονη οινοποιητική δημιουργία. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με δύο εμπειρίες που ξεχώρισαν: μία διαδρομή με τον φημισμένο οδοντωτό σιδηρόδρομο με στάση στο παραδοσιακό χωριό Ζαχλωρού, που αποτελεί μοναδικό παράδειγμα για την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της περιοχής καθώς και την ομαδική δραστηριότητα rafting στον ποταμό Λάδωνα, όπου αναδείχθηκαν η συμμετοχή, η συνεργασία και η συνοχή της ομάδας.

Όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο CEO της Εταιρείας κ. Πάνος Δημητρίου,«

Η Generali βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους Συνεργάτες της, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη σημασία της συμβολής τους στην αναπτυξιακή διαδρομή της εταιρίας. Η σχέση με τους ασφαλισμένους μας και η εξυπηρέτηση των αναγκών τους είναι πάντοτε το πρωταρχικό μας μέλημα. Μέσα από εσάς, η σχέση αυτή αποκτά πρόσωπο. Η δική μας προσπάθεια ως οργανισμού είναι να εργαζόμαστε διαρκώς για να σας προσφέρουμε σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αξιοπιστία και τεχνολογική υπεροχή. Η πορεία προς την κορυφή απαιτεί συνέπεια και αφοσίωση και είμαι βέβαιος ότι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα γιατί ο στόχος μας είναι κοινός και η αποστολή μας υψηλή.»

Στην ίδια κατεύθυνση ο κ. Σωτήρης Γουγούσης, Chief Sales Officer της Generali τοποθετήθηκε ως εξής:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και τη θετική ενέργεια που φέρατε σε αυτό το ταξίδι. Κάθε φορά που βρισκόμαστε μαζί, επιβεβαιώνεται ότι η δύναμη του Δικτύου μας βρίσκεται στους ανθρώπους του. Προχωράμε σε μια περίοδο που απαιτεί προσαρμοστικότητα και πρωτοβουλία και είμαι βέβαιος ότι, με τη στήριξη και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε και μοιραζόμαστε, μπορούμε να ανταποκριθούμε με αυτοπεποίθηση σε κάθε συνθήκη. Συνεχίζουμε ενωμένοι, με ξεκάθαρο στόχο και πίστη στις δυνατότητές μας.»