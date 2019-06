Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στην «5η Ημερίδα Θεσσαλονίκης» Εσωτερικών Ελεγκτών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, μέσω του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, στήριξε με τη συμμετοχή του, για τρίτη συνεχόμενη φορά, ως ο μόνος εκπρόσωπος του κλάδου της Υγείας, την «5η Ημερίδα Θεσσαλονίκης», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ Greece). Η στήριξη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στις σημαντικές και επίκαιρες πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου στις αρχές της σωστής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης που εφαρμόζει και ο ίδιος στο σύνολο των λειτουργιών του.

Η ημερίδα με θέμα: «Current and future trends of the AuditLand», πραγματοποιήθηκε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της HELEXPO, με τη θεσμική υποστήριξη του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την ημερίδα παρακολούθησαν 150 και πλέον στελέχη, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ είχε και διεθνείς συμμετοχές από Ινστιτούτα Εσωτερικών Ελεγκτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας.

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Νικόλαος Καλατζής, παρουσίασε στην εισήγησή του με τον ευρηματικό τίτλο «Honey, i shrunk the internal audit», το πως μικρές και ευέλικτες μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου μπορούν να αποδειχθούν «ισχυρές» παράγοντας σημαντική προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας με λογική, τόλμη και πρωτίστως «μεράκι» και συστηματικότητα κατά την εκτέλεση του έργου τους. Δίνοντας έμφαση στα προσόντα που θα πρέπει να έχει ένα εσωτερικός ελεγκτής, o κ. Καλατζής υπογράμμισε πως η υπομονή, η επιμονή αλλά και η αποφασιστικότητα αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά για την επίτευξη των στόχων μιας μικρής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Στο τέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και η τελετή παράδοσης της σημαίας του «International Academic Forum» – που για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2020, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία των Πανεπιστημίων Μακεδονίας, Μαρμαρά και Anadolu, με την υποστήριξη των Ινστιτούτων Εσωτερικών Ελεγκτών Τουρκίας και Ελλάδας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, δήλωσε, σχετικά: «Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οφείλουμε να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, να ανταποκριθούμε σε μία εκ βάθρων αλλαγή κουλτούρας στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι, που θα δώσει την αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση και το μήνυμα προόδου και αλλαγής στη χώρα μας.» Εξήγησε, προσθέτως, πως η διασφάλιση της αξιοπιστίας των ελληνικών επιχειρήσεων και της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης είναι βασική αναπτυξιακή προϋπόθεση, και απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων. «Καλούμαστε λοιπόν όλοι, διοικήσεις και ελεγκτικοί μηχανισμοί να επαναπροσδιορίσουμε και να ενισχύσουμε ουσιαστικά, τις δομές Εταιρικής Διακυβέρνησης», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.



«Συγκεκριμένα, πρέπει να μεταβούμε, συνολικά, σε ένα νέο μοντέλο, εστιασμένο στην προληπτική παρακολούθηση των οργανισμών που εποπτεύουν και όχι σε ένα μοντέλο αντίδρασης, που να βασίζεται στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση των παθογενειών», εξήγησε». Και έκλεισε, σημειώνοντας πως «ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο κυρίαρχος ελληνικός πόλος στην ιδιωτική Υγεία στη χώρα μας, επωφελείται σημαντικά από το δημοκρατικό πλαίσιο συλλογικής λειτουργίας, λήψης αποφάσεων και εσωτερικού ελέγχου το οποίο έχει οικοδομήσει. Ένα σύστημα διακυβέρνησης που βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και επιτρέπει στον Όμιλο να εστιάζει δυναμικά στην ανάπτυξή του, με όρους εξωστρέφειας, καινοτομίας και διαρκείς επενδύσεις σε ιατρική τεχνολογία, κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση. Αυξάνοντας έτσι, παράλληλα, το εταιρικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά του, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή του να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά».